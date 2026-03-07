Al-Nassr marca nos acréscimos, vence Neom e segue líder do Saudita

O Al-Nassr venceu o Neom por 1 a 0 neste sábado (7), com um gol marcado já nos acréscimos, e seguiu na liderança do Campeonato Saudita. O gol decisivo saiu aos 50 minutos do segundo tempo, quando Simakan aproveitou um cruzamento preciso de João Félix e marcou de cabeça.

A equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus não contou com Cristiano Ronaldo, que está em recuperação de uma lesão muscular. Mesmo assim, dominou a partida disputada no Al Awwal Park, em Riade, pela 25ª rodada da competição.

Com o resultado, o time de Riade chegou à 13ª vitória consecutiva na temporada e manteve a liderança do campeonato com 64 pontos. A equipe tem dois pontos de vantagem sobre o Al Ahli, segundo colocado, e três sobre o Al Hilal, que aparece em terceiro lugar.

Apesar do controle do jogo, o Al-Nassr encontrou muitas dificuldades para furar a defesa adversária. Isto porque o grande destaque do Neom foi o goleiro português Luís Maximiano, que fez várias defesas importantes e evitou o gol dos donos da casa durante quase toda a partida.

Veja os melhores momentos da vitória do Al-Nassr:

