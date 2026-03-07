Operário supera Londrina nos pênaltis e é bicampeão paranaense

O Operário volta a escrever seu nome na história do futebol estadual. Neste sábado (7), no Estádio do Café, o time de Ponta Grossa superou o Londrina por 4 a 3 nos pênaltis após empate sem gols no tempo normal e garantiu seu terceiro título do Campeonato Paranaense — o segundo consecutivo. O herói da decisão foi o goleiro Vágner, que brilhou ao defender duas cobranças na série decisiva.

Sob o comando de Luizinho Lopes, o Operário manteve uma longa invencibilidade desde janeiro. No torneio, somou três vitórias, seis empates e três derrotas. No mata-mata, eliminou Azuriz e Coritiba antes de encarar o Londrina na grande final.

O jogo

O Operário começou a partida mais ofensivo, com boas chegadas de Moraes e Boschilia. O Londrina reagiu e quase abriu o placar em cabeçada de Bruno Santos, mas Vágner fez defesa espetacular. Na volta do intervalo, o Londrina perdeu chances incríveis, especialmente com Bruno Santos, que desperdiçou finalizações claras. O Fantasma se segurou e ainda quase marcou nos acréscimos com Edwin Torres, parado por Kozlinski. Houve expulsões de Vinicius Diniz (Operário) e Chumbinho (Londrina), além de outro gol perdido por Fabiano, que isolou após rebote.

Nos pênaltis

Vágner, do Operário, defendeu as cobranças de Iago Teles e André Luiz, e Gilberto, Vitor Jacaré e Wallace marcaram para o Londrina. Pelo lado do Fantasma, Boschilia, Neto Paraíba, Matheus Trindade e Gabriel Feliciano converteram.

Próximos desafios

Ambos os clubes, portanto, voltam suas atenções para a Copa do Brasil. O Londrina encara o Manaus, quarta-feira (11), às 21h30, no Estádio Carlos Zamith. No dia seguinte, quinta (12), o Operário recebe o Capital às 19h30, no Germano Krüger. Se ambos avançarem, haverá reencontro na quarta fase da competição, em jogo único.

LONDRINA 0(3)X(4)0 OPERÁRIO

Campeonato Paranaense – Final – Jogo de volta

Data e horário: 07/3/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

Público: 19.965 presentes

Renda: R$ 972.060

Gol: –

LONDRINA: Kozlinski; André (Willian Chumbinho, 42’/2ºT), Yago Lincoln e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques (Fabiano, 14’/2ºT); Vitinho Mota (Gilberto, 14’/2ºT); Paulinho Moccelin (Vitor Jacaré, 35’/2ºT), Iago Teles e Bruno Santos (Juninho, 42’/2ºT). Técnico: Allan Aal.

OPERÁRIO: Wagner; Mikael Doka (Zuluaga, 36’/2ºT), Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano, 22’/2ºT); Índio (Neto Paraíba, 36’/2ºT), Vinicius Diniz e Boschilia; Hildeberto Pereira (Edwin Torres, 18’/2ºT), Aylon (Matheus Trindade, 23’/2ºT) e Léo Gaúcho. Técnico: Luizinho Lopes.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael Trombeta

VAR: Rodolpho Toski Marques

Cartões Amarelos: – (LON); Cuenú (OPE)

Cartões Vermelhos: Vinicius Diniz, xx’/2ºT (OPE)*; Willian Chumbinho, 49’/2ºT (LON)*

*Recebeu o segundo amarelo por falta forte em Vitor Jacaré, do Londrina.

*Partiu para cima e empurrou Vinicius Diniz, do Operário.

