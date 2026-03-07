Bahia vira sobre o Vitória e fatura o seu 52º título do Campeonato Baiano

O Bahia transformou a Arena Fonte Nova lotada em palco de virada e festa neste sábado (7). Afinal, com uma reação de incendiar a torcida no segundo tempo, o Esquadrão bateu o Vitória por 2 a 1 e chegou ao bicampeonato baiano. Protagonista do jogo único da final, Jean Lucas anotou os gols que garantiram a conquista do 52º título da história do clube.
Além disso, a conquista do Tricolor ocorre de forma invicta após 44 anos. Dono da melhor campanha da primeira fase, com 23 pontos (sete vitórias e dois empates), os comandados de Rogério Ceni haviam eliminado a Juazeirense (4 a 2) na semifinal. Assim, o elenco dá uma resposta à altura após a eliminação precoce na Libertadores.
Vitória larga na frente, mas…
O Vitória começou o clássico tentando controlar as ações ofensivas e, nos primeiros minutos, conseguiu pressionar o rival no campo de ataque. No entanto, apesar da presença constante no setor ofensivo, o time encontrou dificuldades para infiltrar na defesa do Bahia. Por outro lado, a equipe rubro-negra conseguiu neutralizar as investidas pelas laterais e passou a explorar melhor os contra-ataques. Assim, a estratégia do Vitória começou a surtir efeito ao longo da etapa inicial.
Aos 19 minutos, após recuperação de bola no campo defensivo, Matheuzinho iniciou uma rápida transição e encontrou Ramon avançando pela esquerda. Na sequência, o atacante cruzou rasteiro para Baralhas, que apareceu livre no lado oposto e finalizou para abrir o placar. Depois disso, o Bahia ainda tentou reagir e criou algumas jogadas ofensivas, mas sem conseguir superar o goleiro Lucas Arcanjo antes do intervalo.
…Bahia reage no segundo tempo e é bicampeão
Logo após o intervalo, o Bahia voltou ao gramado com postura diferente e passou a pressionar o rival. Assim, aos 8 minutos do segundo tempo, a reação começou em uma jogada pela direita: Acevedo levantou a bola na área, William José desviou na primeira trave e encontrou Jean Lucas bem posicionado. Na sequência, o meio-campista subiu firme e cabeceou para empatar o clássico, incendiando a torcida na Arena Fonte Nova.
O gol animou ainda mais o time tricolor, que seguiu atacando em busca da virada. Pouco depois, aos 20 minutos, o Bahia voltou a explorar o lado direito do campo e criou outra jogada perigosa. Acevedo apareceu novamente próximo à área e cruzou na diagonal. Então, Jean Lucas surgiu mais uma vez no lance e finalizou para as redes, virando o placar para 2 a 1 e ampliando a pressão sobre o Vitória na etapa final do clássico.
BAHIA 2×1 VITÓRIA
Campeonato Baiano – Final
Data e hora: 07/03/2026
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Público: 48.261 presentes
Renda: R$ 1.851.409,00
Gols: Baralhas, 19’/1ºT, (0-1); Jean Lucas, 8’/2ºT (1-1); Jean Lucas, 22’/2ºT (2-1)
BAHIA: Ronaldo; Roman Gomez (Erick, 0/2ºT), Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Jubá; Acevedo, Jean Lucas (Nestor 35/2ºT), Everton Ribeiro (David Martins, 50/2ºT); Ademir (Kike Oliveira, 0/2ºT), Erick Pulga (Sanabria, 22/2ºT) e William José. Técnico: Rogério Ceni
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes (Matheus Silva 27/2ºT), Camutanga, Edu, Ramon; Edenilson (Fabri 27/2ºT), Baralhas, Martínez (Marinho 35/2ºT); Matheuzinho, Erick (Aitor, 15/2ºT) e Renato Kayzer (Osvaldo 35/2ºT). Técnico: Jair Ventura
Cartões Amarelos: Leandro Macanha – CT, Roman Gomez, Ademir, Jean Lucas, Éverton Ribeiro, Ramos Mingo (BAH); Ramon (VIT).
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto (GO)
VAR: Caio Max Augusto Vieira
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.