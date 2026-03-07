Botafogo cria vantagem, sofre susto, porém confirma a conquista da Taça Rio

O Botafogo venceu o Bangu por 3 a 1 no jogo único da decisão da Taça Rio, no Nilton Santos, neste sábado (07/03). Assim, o Glorioso conquistou seu décimo título do torneio após começo pouco criativo, porém teve mudança de comportamento na etapa complementar. Edenílson, Caio Valle e Joaquín Correa fizeram os gols para o Alvinegro e Luizinho diminuiu para o Alvirrubro.
Na semana seguinte, o Botafogo volta a campo para o confronto mais importante para a equipe na temporada. O Alvinegro vai enfrentar o Barcelona, do Equador, pela partida de volta da terceira fase eliminatória da Libertadores. Como o Glorioso conseguiu reagir no primeiro jogo e assegurar o empate, apenas a vitória em duelo no Nilton Santos, na próxima terça-feira (10/03), confirma a vaga para a fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul.
Primeiro tempo pouco criativo
A etapa inicial teve pouca inspiração dos dois lados, mas o Botafogo conseguiu transformar o seu favoritismo por ter um elenco melhor, no controle de ações. Apesar disso, demonstrou dificuldade em converter tais situações em pressão e oportunidades claras. Afinal, o Glorioso preferiu utilizar a sua equipe predominantemente alternativa na Taça Rio. O Bangu, aliás, apresentou também uma postura discreta e por pouco não ficou com dois jogadores a menos em momentos anteriores aos 15 primeiros minutos.
Pedro China se livrou de ser expulso por entrada violenta, já Kadu cometeu falta sendo o último jogador antes do goleiro e recebeu apenas o cartão amarelo. Em um dos poucos momentos de inspiração no primeiro tempo, o Alvinegro construiu jogada coletiva e abriu o placar com Edenílson. Depois disso, o Bangu se aventurou e acumulou algumas oportunidades perigosas. O lateral Ricardo Sena quase empatou o duelo, porém o goleiro Raul evitou.
Segunda etapa com emoções para o Botafogo
Na etapa complementar, o Botafogo retornou com postura e atitude diferente, que surtiram efeito, já que passou a demonstrar mais volume de jogo e maior qualidade de passe. Assim, logo aos cinco minutos, a equipe foi premiada com gol de Caio Valle, que se atirou para conseguir marcar. Pouco tempo depois, Joaquén Correa voltou a roubar a cena ao sofrer pênalti. O argentino converteu com categoria para anotar o terceiro.
O Bangu conseguiu uma reação no jogo ao aproveitar falhas do zagueiro Ythallo. Após bom passe, Luizinho finalizou e reduziu a desvantagem. A partir disso, o time se animou e teve mais três oportunidades para tentar alcançar o empate, porém as desperdiçou.
BOTAFOGO 3×1 BANGU
Final da Taça Rio
Data-Hora: 7/3/2026 (sábado)
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Edenílson, 16’/1ºT (1-0) / Caio Valle, 5’/2ºT (2-0) / Joaquín Correa, 12’/2ºT (3-0) / Luizinho, 28’/2ºT (3-1)
BOTAFOGO: Raul; Kadu (Wellin, Justino, Ythalo e Villalba (Mateo Ponte, 38’/2ºT) Arthur Novaes, Edenílson (Marquinhos, 21’/2ºT), Nathan Fernandes (Jhoan Hernández, 30’/2ºT) e Joaquín Correa; Caio Valle (Arthur Izaque, 30’/2ºT), e Arthur Cabral (Newton, 38’/2ºT). Técnico: Martín Anselmi.
BANGU: Bruno; Dudu, Gilberto, Kadu (Garrinsha, 21’/2ºT), Ricardo Sena; Dioguinho, Pedro China (marcelinho, 43’/2ºT), Walber (Wellington Zarur, 21’/2ºT); Douglas Lima (PK, Intervalo), Luizinho e Lucas Sibito. Técnico: Flávio Tinoco.
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Thiago Rosa de Oliveira Esposito
VAR: Philip Georg Bennett
Cartões Amarelos: Kadu e Wellington Zarur (BAN)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook
