Em jogo com belos gols, Juventus goleia Pisa pelo Italiano

A Juventus não deu chances ao Pisa ao golear por 4 a 0 neste sábado (7), em seus domínios, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. No Juventus Stadium, os anfitriões dominaram do começo ao fim, embora tenham encontrado resistência dos visitantes no primeiro tempo, que terminou sem gols. Cambiasso, Thuram, Yildiz e Boga, todos na etapa final, garantiram o triunfo alvinegro.

Com o resultado, portanto, a Velha Senhora se mantém firme na briga pelas primeiras posições da Serie A. Chega, portanto, a 50 pontos e ocupa a quinta posição, O líder é a Inter de Milão, que soma 67 pontos — 17 pontos, portanto, separam as duas equipes na classificação.

O Pisa, por outro lado, segue na lanterna com apenas 15 pontos. Além disso, amarga mais um fracasso sem conseguir competir de igual para igual contra um dos gigantes do futebol italiano.

O jogo

Na etapa inicial, a Juventus controlou a posse e criou boas oportunidades com Thuram e Gatti. Só não esperava que o goleiro Nicolas fosse um dos destaques com boas defesas. O Pisa, por outro lado, chegou a assustar em alguns momentos, mas faltou qualidade para transformar as chances em gol.

No segundo tempo, a pressão da Juventus finalmente se converteu em gols. Cambiasso abriu o placar de cabeça após saída errada de Nicolas, e logo depois Thuram ampliou aproveitando rebote. A partir daí, o Pisa se perdeu em campo e não conseguiu reagir. Com o jogo controlado, a Velha Senhora ainda marcou mais duas vezes: Yildiz acertou belo chute para fazer o terceiro, e Boga, já nos acréscimos, driblou o goleiro e deixou defensores para trás antes de fechar a goleada.

Jogos da 28ª rodada do Italiano

Sexta-feira (6/3)

Napoli 2×1 Torino

Sábado (7)

Atalanta 2×2 Udinese

Cagliari 1×2 Como

Juventus 4×0 Pisa

Domingo (8)

Lecce x Cremonese – 8h30

Fiorentina x Parma – 11h

Bologna x Verona – 11h

Genoa x Roma – 14h

Milan x Inter de Milão – 16h45

Segunda (9)

Lazio x Sassuolo – 16h45

