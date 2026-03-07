Vice do Grêmio acusa Internacional de criar clima bélico para Gre-Nal: “Ação orquestrada”

O clima do Gre-Nal decisivo ganhou contornos de tensão fora das quatro linhas. Após a vitória do Grêmio na Arena no primeiro jogo da final, o vice de futebol tricolor, Antônio Dutra Jr., concedeu entrevista neste sábado (7) durante o treino da equipe na Arena e acusou o Internacional de promover um movimento “orquestrado” durante a semana para pressionar a arbitragem e criar um ambiente hostil no Beira-Rio.

“O que aconteceu é que diante de um lance normal de jogo, que o jogador do Inter tomou uma decisão errada, isso gerou a expulsão e consequências no jogo e logo após tivemos uma ação orquestrada de parte do adversário, dos identificados, jornalistas. Todos os que ocupam espaço na mídia e têm alguma identificação com o Internacional construíram um clima bélico. Transformaram um resultado normal de jogo em um ato ilícito, praticamente acusaram o Grêmio de estar roubando o campeonato”, declarou Dutra.

“Hoje teve coluna em um jornal importante. São as mesmas pessoas que pedem paz e tranquilidade. Esse tipo de manifestação serviu a semana inteira para acirrar os ânimos e vai contra o espetáculo. Grêmio fez um jogo dentro das suas possibilidades, não tem culpa do que aconteceu em campo, o juiz apitou bem. Para esse jogo, com todo condicionamento que os adversários fizeram, transformaram todo o foco em questões extracampo. Em arbitragem, em situações de agressão, pedidos de agressão a jogadores do Grêmio. De nossa parte o Grêmio está tranquilo, a arbitragem é suficientemente experiente para se blindar disso”, prosseguiu.

Vice de futebol do Grêmio cobra atenção aos bastidores do jogo

O Inter, desde o apito final do primeiro jogo, reclamou publicamente de erros da arbitragem. Além das entrevistas, divulgou nota oficial após a publicação das análises do VAR e se reuniu com a Federação Gaúcha de Futebol para tratar do tema. Dutra, por sua vez, citou até jornalistas e influenciadores ligados ao clube rival como parte dessa mobilização.

Em resposta, o Grêmio solicitou à CBF o envio de um representante da comissão de arbitragem para acompanhar os bastidores e decisões do clássico. O Inter fez pedido semelhante à Conmebol. A própria FGF se manifestou criticando a postura de ambos os lados.

“Pedimos, sim, uma atenção especial da CBF e isso foi ironizado, mas é direito do Grêmio se defender e proteger seus atletas. Esperamos que o jogo transcorra normalmente”, concluiu.

Dentro de campo, o cenário é claro: o Grêmio tem ampla vantagem após o 3 a 0 no primeiro jogo. Para ser campeão, o Inter precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro para conquistar o título direto. Qualquer empate, vitória simples ou derrota por até dois gols garante a taça ao Tricolor.

