Leonardo Jardim terá reforços na estreia; veja provável escalação do Flamengo

A estreia de Leonardo Jardim no comando do Flamengo será praticamente com força máxima no elenco neste domingo (8), às 18h, no Maracanã. Após Filipe Luís poupar alguns jogadores na semifinal, a tendência é a de que agora é que a equipe entre em campo com uma formação mais próxima da considerada ideal.

Mesmo com a expectativa de força máxima, o Flamengo ainda convive com alguns problemas físicos no elenco. O atacante Bruno Henrique segue em tratamento de uma pubalgia que já o tirou do duelo contra o Madureira. Como não participou das atividades com o grupo durante a semana, sua presença na final está descartada.

Jardim em busca de alternativas

Enquanto isso, o meio-campista Saúl Ñíguez continua em processo de recuperação após passar por cirurgia no calcanhar esquerdo. Dessa forma, ambos permanecem como os únicos desfalques confirmados para a decisão estadual no Maracanã.

Por outro lado, o cenário é mais positivo para outros nomes importantes do elenco. O volante Erick Pulgar, que sentiu dores musculares após o confronto com o Lanús-ARG, não teve lesão constatada e voltou a treinar sem restrições . Além dele, Jorginho, Léo Pereira e Arrascaeta também participaram das atividades após serem poupados na semifinal por desgaste físico.

Além disso, Jardim aproveitou as últimas novidades para avaliar possibilidades a fim de encontrar alternativas para fazer uso durante os 90 minutos frente ao Fluminense. O grupo passa a noite anterior à final no Ninho do Urubu.

A provável escalação do Flamengo tem Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo (Pulgar) e Paquetá; Carrascal (Arrascaeta), Cebolinha e Pedro.

