Brasil perde fôlego, sofre castigo do México e perde segundo amistoso seguido

O Brasil voltou a decepcionar e perdeu por 1 a 0 para o México na noite deste sábado (7), em amistoso disputado diante de quase 25 mil torcedores no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. Apesar de criar muitas chances e acertar três vezes a trave, a Seleção feminina acabou punida em bola parada na etapa final com o gol da zagueira Espinoza.
Foi a segunda derrota seguida da equipe de Arthur Elias nesta Data Fifa — antes havia perdido para a Venezuela (2 a 1). Em três amistosos, portanto, a única vitória foi contra a Costa Rica (5 a 2). O treinador, aliás, aproveitou os jogos para rodar o elenco e testar todas as 26 convocadas.
O próximo compromisso da Seleção ocorrerá em abril, na primeira edição da Fifa Series no futebol feminino, em Cuiabá, com a participação de Brasil, Canadá, Coreia do Sul e Zâmbia.
Leia mais notícias da Seleção Brasileira
O jogo
Logo no início, o México teve um pênalti a favor, mas a goleira Lelê defendeu a cobrança de Bernal e manteve o placar zerado. As brasileiras responderam com intensidade, principalmente com Tainá Maranhão, que levou perigo em jogadas individuais e acertou a trave duas vezes. Jheniffer também carimbou o poste, mas as chances não se converteram em gol.
No segundo tempo, a Seleção manteve o ritmo ofensivo, mas novamente parou na trave e nas defesas da goleira Barreras. Sem aproveitar as oportunidades, sofreu o castigo na bola aérea, quando Espinoza subiu livre após escanteio e balançou a rede aos 30 minutos. O Brasil sentiu o golpe e só voltou a ameaçar em chute de Adriana, defendido pela arqueira mexicana.
MÉXICO 1X0 BRASIL
Amistoso Internacional (feminino)
Data e Horário: 07/3/2026, às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Ciudad de los Deportes, Cidade do México (MEX)
Gol: Greta Espinoza, 30’/2ºT (1-0)
México: Esthefanny Barreras; Ivonne Gutiérrez (Kenti Robles), Aaliyah Farmer (Nicolette Hernández), Greta Espinoza e Reyna Reyes (Kimberly Rodriguez); Rebeca Bernal, Alexia Delgado e Alice Soto (Karla Nieto); Lizbeth Ovalle (Montserrat Saldívar), Kiana Palacios (Charlyn Corral) e Scarlett Camberos. Técnico: Pedro López
Brasil: Lelê; Thaís Ferreira (Luana), Tarciane (Lauren) e Mariza; Tainá Maranhão, Duda Sampaio, Bia Zaneratto (Brena) e Yasmin; Aline Gomes (Adriana), Kerolin (Ana Vitória) e Jhennifer (Luany). Técnico: Arthur Elias
Arbitragem: Carly Shaw-MacLaren (Canadá)
Cartões amarelos: Aaliyah Farmer (MEX); Lauren (BRA)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.