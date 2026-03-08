Flamengo goleia Estudiantes de Mérida em estreia na Libertadores Sub-20

O Flamengo começou com o pé direito na Libertadores Sub-20. Neste sábado (7), a equipe derrotou o Estudiantes de Mérida-VEN por 4 a 1 em Quito, no Equador, e largou bem no Grupo A. Os gols da vitória foram marcados por da Mata, Ryan Roberto, Alan Santos e Pablo Lucio.

A partida no Estádio Olímpico Atahualpa marcou a estreia rubro-negra nesta edição, que ainda conta com Bolívar-BOL e Independiente Medellín-COL na chave. Além disso, esta é a terceira participação consecutiva do clube e a quinta na história. Nas edições recentes, o time conquistou os títulos de 2024 e 2025, o que aumenta a expectativa por mais uma campanha forte.

Mesmo na altitude equatoriana, os rubro-negros conseguiram impor seu ritmo e mantiveram intensidade e controle do jogo. Dessa forma, o time transformou a pressão ofensiva em gols e garantiu uma vitória tranquila na estreia.

Primeiro tempo movimentado

Na etapa inicial, o Flamengo iniciou a partida pressionando o adversário e tentando impor seu ritmo ofensivo desde os primeiros minutos. Aos 15 minutos, assim, após escanteio cobrado por Ryan Roberto, da Mata apareceu livre na segunda trave e cabeceou para abrir o placar. A vantagem, porém, não durou muito tempo, já que o time venezuelano reagiu rapidamente.

Aos 20 minutos, depois de uma jogada pela direita, Montilla tocou para Zambrano finalizar no ângulo do goleiro Léo Nannetti e, dessa forma, ficou no 1 a 1. Nessa situação, o duelo ficou mais equilibrado, com as duas equipes buscando o ataque. No entanto, já nos acréscimos da primeira etapa, Guilherme Gomes encontrou Ryan Roberto na entrada da área. O atacante puxou para a esquerda e acertou um chute de longa distância, recolocando o Flamengo em vantagem.

Flamengo amplia no segundo tempo

Na volta do intervalo, o jogo começou mais disputado no meio-campo, o Flamengo, no entanto, manteve o maior controle da posse de bola. Aos 13 minutos do segundo tempo, Guilherme Gomes deu passe rasteiro e encontrou Alan Santos dentro da área. O atacante, então, tirou o goleiro da jogada e marcou o terceiro gol rubro-negro.

Ainda que tentasse reagir, o Estudiantes encontrava dificuldades para furar a defesa carioca. Nos acréscimos da etapa final, Gustavo iniciou a jogada pela esquerda e acionou Camargo, que rolou para o lado oposto. Pablo Lucio apareceu livre para finalizar e, portanto, fechou o placar em 4 a 1 para os meninos da Gávea.

Próximo compromisso

Com os três pontos, o Flamengo assume a liderança do Grupo A e volta a campo na terça-feira (11) para enfrentar o Bolívar-BOL, às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. A partida pode encaminhar a classificação rubro-negra para a fase seguinte da Libertadores Sub-20.

FLAMENGO 4×1 ESTUDIANTES DE MÉRIDA-VEN

Libertadores Sub-20 – 1ª Rodada da Fase de Grupos

Data e horário: 07/03/2026, 21h (Brasília)

Local: Estádio Olímpico Atahualpa, Quito (EQU)

FLAMENGO: Léo Nannetti; Sales, Victor, Da Mata e Ramires; Luiz Felipe, Kaio Nóbrega (Lucas Vieira), Alan Santos (João Camargo) e Ryan Roberto; Guilherme Gomes e Josmar (João Vitor Andrade). Técnico: Bruno Pivetti

ESTUDIANTES DE MÉRIDA: Moreno; Vera, Montilla, Giménez e Dugarte; Meías, Molina (Varela) e Dávila (Rojas); Zambrano (Urquiola), LaCruz e Izarra. Técnico: Ildemaro Fernández.

Árbitro: Hernán Heras (URU)

Assistentes: Mathias Muniz e Belén Clavijo (URU)

Cartões Amarelos: Ramires, Da Mata, Pablo Lucio (FLA)

