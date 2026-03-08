Jogador brasileiro denuncia racismo em jogo do Campeonato Peruano

O lateral-esquerdo Cris Silva denunciou um episódio de racismo durante a vitória do Sporting Cristal por 3 a 1 sobre o Alianza Atlético, neste sábado, pela sexta rodada da Campeonato Peruano. Segundo o jogador brasileiro, o argentino Franco Coronel o chamou de “macaco” durante o confronto. Diante da denúncia, a arbitragem interrompeu momentaneamente a partida.

Uma vez reportada a situação, o árbitro decidiu aplicar o protocolo antirracismo da Fifa. Assim, o jogo ficou paralisado por alguns minutos para registro do ocorrido e comunicação com os delegados da partida. Ainda assim, após a retomada do duelo, o Sporting Cristal manteve o controle da partida e confirmou a vitória.

O caso teria ocorrido nos minutos finais do confronto, conforme relataram veículos da imprensa peruana. Logo depois, o Sporting Cristal se manifestou nas redes sociais e condenou o episódio. Além disso, o clube cobrou uma apuração rápida para identificar responsabilidades e possíveis punições.

Clube e liga pedem investigação

Na nota publicada, o clube solicitou uma investigação imediata das autoridades esportivas. “Exigimos das autoridades esportivas que investiguem com a maior celeridade o acontecido e que se apliquem as sanções correspondentes”, afirmou o Sporting Cristal em comunicado oficial divulgado após o jogo.

A Liga de Fútbol Profesional del Perú também comentou o episódio e confirmou a abertura de uma análise disciplinar. Segundo a entidade, o protocolo foi ativado após a denúncia de possível ato racista contra o jogador brasileiro. Agora, o caso será avaliado pelos órgãos responsáveis.

SE ACTIVÓ EL PROTOCOLO CONTRA EL RACISMO Cristiano Da Silva le avisó al árbitro que habría recibido insultos racistas por parte de Franco Coronel en minutos finales del partido#SportingCristal 3-1 #AlianzaAtletico #L1MAX #Liga1 #TorneoApertura pic.twitter.com/qfOeiVgBgd — L1MAX (@L1MAX_) March 7, 2026

Enquanto isso, a carreira de Cris Silva volta a ganhar atenção fora das quatro linhas. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, o lateral de 32 anos iniciou sua trajetória no Vitória das Tabocas e passou por clubes como Sheriff Tiraspol, Fluminense, Chapecoense e Goiás. Mais recentemente, ele defendia o Operário Ferroviário antes de acertar com o Sporting Cristal nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.