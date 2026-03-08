ASSINE JÁ!
Jogador brasileiro denuncia racismo em jogo do Campeonato Peruano

O lateral-esquerdo Cris Silva denunciou um episódio de racismo durante a vitória do Sporting Cristal por 3 a 1 sobre o Alianza Atlético, neste sábado, pela sexta rodada da Campeonato Peruano. Segundo o jogador brasileiro, o argentino Franco Coronel o chamou de “macaco” durante o confronto. Diante da denúncia, a arbitragem interrompeu momentaneamente a partida.

Uma vez reportada a situação, o árbitro decidiu aplicar o protocolo antirracismo da Fifa. Assim, o jogo ficou paralisado por alguns minutos para registro do ocorrido e comunicação com os delegados da partida. Ainda assim, após a retomada do duelo, o Sporting Cristal manteve o controle da partida e confirmou a vitória.

O caso teria ocorrido nos minutos finais do confronto, conforme relataram veículos da imprensa peruana. Logo depois, o Sporting Cristal se manifestou nas redes sociais e condenou o episódio. Além disso, o clube cobrou uma apuração rápida para identificar responsabilidades e possíveis punições.

Clube e liga pedem investigação

Na nota publicada, o clube solicitou uma investigação imediata das autoridades esportivas. “Exigimos das autoridades esportivas que investiguem com a maior celeridade o acontecido e que se apliquem as sanções correspondentes”, afirmou o Sporting Cristal em comunicado oficial divulgado após o jogo.

A Liga de Fútbol Profesional del Perú também comentou o episódio e confirmou a abertura de uma análise disciplinar. Segundo a entidade, o protocolo foi ativado após a denúncia de possível ato racista contra o jogador brasileiro. Agora, o caso será avaliado pelos órgãos responsáveis.

Enquanto isso, a carreira de Cris Silva volta a ganhar atenção fora das quatro linhas. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, o lateral de 32 anos iniciou sua trajetória no Vitória das Tabocas e passou por clubes como Sheriff Tiraspol, Fluminense, Chapecoense e Goiás. Mais recentemente, ele defendia o Operário Ferroviário antes de acertar com o Sporting Cristal nesta temporada.

