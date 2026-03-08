Vasco define quem será o novo camisa 10 do time

O Vasco escolheu o novo dono da sua mística camisa 10 para o restante desta temporada de 2026. A partir de agora, o meia Johan Rojas assume o número histórico e ocupa o espaço que Philippe Coutinho. O craque deixou a posição vaga desde a sua rescisão contratual em fevereiro.

Essa mudança acontece porque o colombiano apresentou um desempenho surpreendente nos últimos jogos. Por mais que o atleta some apenas 11 partidas e duas assistências até o momento, a sua presença constante no time titular justifica a promoção.

Embora o departamento de futebol ainda trate o atleta como uma promessa em evolução, o rendimento diário no CT Moacyr Barbosa convenceu os profissionais do clube sobre o seu potencial imediato. Além de demonstrar uma adaptação raramente vista ao estilo de jogo brasileiro, o meia conquistou os dirigentes com uma personalidade marcante e chutes perigosos de fora da área.

Somado a esse impacto técnico, Rojas também assumiu o protagonismo nas bolas paradas e se tornou o batedor oficial de faltas e escanteios da equipe. Por conta dessa evolução, o jogador abandona o número 29 e terá a 10 nas costas.

Vasco em campo

Como se não bastasse a expectativa sobre o novo camisa 10, a estreia da numeração marca também o início da era Renato Gaúcho. O treinador comanda o Cruz-maltino pela primeira vez nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), em duelo contra o Palmeiras, em São Januário, pelo Brasileirão.

