Roma cai diante do Genoa e perde a chance de entrar no G4 do Italiano

A Roma perdeu grande chance de entrar no G4 do Campeonato Italiano. Neste domingo (8), no Estádio Luigi Ferraris, a equipe da capital saiu derrotada para o Genoa por 2 a 1, com gols do brasileiro Júnior Messias e Vitinha, com Ndicka descontando. A partida foi válida pela 28ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, a Roma segue na quinta colocação, com 51 pontos, mesma pontuação do Como, que leva vantagem nos critérios de desempate. Já o Genoa chega a 30, na 13ª posição, afastando-se um pouco da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, as duas equipes entram em campo no domingo (15). O Genoa visita o Verona às 8h30 (de Brasília), enquanto a Roma tem confronto direto diante do Como, fora de casa, às 14h.

O primeiro tempo foi de uma escassez de ideias. Apesar de ter soberania na posse de bola, a Roma não conseguiu criar nenhuma chance e sentiu falta do brasileiro Wesley, suspenso. Do outro lado, o Genoa também não assustava e deixou os primeiros 45 minutos sem qualquer boa chance de gol.

Genoa aproveita as chances no segundo tempo

Por outro lado, o jogo voltou um pouco mais movimentado no segundo tempo. Logo aos sete minutos, o brasileiro Junior Messias abriu o placar após pênalti bobo cometido por Pellegrini. Mas a torcida do Genoa não teve muito tempo para comemorar. Aos dez, após cobrança de escanteio, Ndicka marcou em gol para lá de esquisito. Em seguida, Malen marcou, mas, impedido, teve o lance anulado.

Depois do empate, as duas equipes tentaram o gol, mas sem criar muitas chances. Contudo, o Genoa mostrou mais eficácia no ataque e marcou o segundo gol com Vitinha, que tinha acabado de entrar. Ele aproveitou boa jogada do ataque e assistência de Pasini para fazer a festa da torcida no Luigi Ferraris. Nos acréscimos, Malinovsky quase fez o terceiro, mas Svilar fez uma incrível defesa.

