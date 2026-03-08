Tite alivia pressão e sugere ao torcedor do Cruzeiro: “Toma caipirinha e vai namorar”

Ufa! Tite retirou um elefante das costas com a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético por 1 a 0, neste domingo (8), no Mineirão, pela decisão do Campeonato Mineiro de 2026. Talvez o título estadual explique o bom humor do técnico celeste ao fim do prélio. Afinal, ele estava pressionado por um começo de ano ruim e teve que ouvir poucas e boas do torcedor estrelado. É justamente a este seguidor da Raposa a quem o professor se dirige após a entrega das medalhas.

“Curta com tua família. Vai jantar, dá um beijo na esposa, curte o filho, curte a namorada, vai jantar legal. Procura não tirar sarro de ninguém. Valoriza só o teu trabalho, o teu clube, aquele que te faz feliz. Toma uma caipirinha, se gostar, e namora tua esposa ou tua namorada também”, indicou Adenor, lépido e faceiro com o triunfo.

Pedrinho levanta a bola do técnico do Cruzeiro

Apesar do mau momento, Tite contou com o respaldo do proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço.

“A não ser que o técnico viva de resultado, mas nós estamos felizes com ele (Tite). Aguentamos todas as pressões. Em nenhuma hora, passou na nossa cabeça demiti-lo. Então, Tite tem todo o meu apoio e da nossa diretoria. Ele é o nosso técnico, e eu espero que nós vamos (com ele) até o final do ano, se Deus quiser, com mais títulos”, colocou Pedrinho.

Solidário, Tite também não tomou para si o campeonato do Cruzeiro.

“O título é de todos. É de um grupo que trabalhou muito, que teve maturidade para superar momentos difíceis e seguir acreditando. Quando se conquista, se cria confiança. E confiança gera desempenho”, filosofou ao término do espetáculo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.