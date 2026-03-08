Teve até gol contra duplo! Palmeiras goleia Universidad de Quito em estreia na Libertadores Sub-20

O domingo do Palmeiras foi de alegria em duas frentes. Enquanto o time principal levantava a taça do Paulistão em Novo Horizonte, o sub-20 estreava com autoridade na Libertadores da categoria, no Equador. Em Quito, as Crias da Academia atropelaram a Universidad de Quito por 5 a 0 em um desfile de força e organização.

Os gols saíram em sequência: Heitor marcou duas vezes ainda no primeiro tempo, aproveitando roubada de bola de Erick Belé e depois recebendo assistência precisa de Riquelme Fillipi. Na etapa final, o zagueiro Bumbila teve protagonismo negativo pelo lado equatoriano, anotando dois gols contra em lances desastrados. Eduardo, já nos minutos finais, fechou a goleada.

Apesar da tentativa de pressão alta dos equatorianos, o Palmeiras manteve o controle da partida, impondo ritmo mesmo na altitude. Com o resultado, portanto, lidera o Grupo B, seguido por Olímpia – ambos têm três pontos cada. Sporting Cristal e Universidad de Quito seguem sem pontuar.

O próximo compromisso alviverde será na quarta-feira (11), às 19h, contra o Olímpia-PAR, no Estádio Casa Blanca. O rival também chega embalado após vencer o Sporting Cristal por 4 a 1. No mesmo dia, porém às 21h, os peruanos enfrentam a Universidad de Quito no Olímpico de Atahualpa.

