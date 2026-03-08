Leila celebra conquista do Palmeiras, mas avisa: “Amanhã já pensamos na próxima”

Após vencer mais uma vez o Novorizontino, o Palmeiras se tornou campeão paulista pela 27ª vez na história do clube. O Verdão já havia vencido o Tigre do Vale por 1 a 0 no jogo de ida, e neste domingo, uma nova vitória, dessa vez por 2 a 1, sacramentou a conquista de mais um título estadual.

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira falou com a imprensa após a nova conquista. Em 2025, o Verdão passou a temporada em branco, mas já começou o ano levantando uma taça. No entanto, Leila não quer parar apenas no Paulistão.

LEIA MAIS: Palmeiras bate Novorizontino e conquista o Paulistão pela 27ª vez

“Por enquanto, passou (abstinência de títulos). Amanhã já pensamos na próxima conquista. É muito bom para esse início de trabalho, é um elenco muito forte. Os profissionais são de primeira linha, confio neles. Não é qualquer turbulência que faz a presidente mudar o rumo. Conheço o trabalho, sei onde nós queremos e podemos chegar”, disse Leila para a TNT Sports.

Indireta?

Uma das polêmicas da semana foi um post da presidente do Palmeiras nas redes sociais. Poucos dias após a demissão de Filipe Luís pelo Flamengo, Leila fez uma publicação nas redes onde afirmava que o Palmeiras é um clube que dá tempo para o treinador trabalhar. Ao ser perguntada se o post foi uma indireta, a presidente desconversou e mais uma vez fez questão de valorizar o trabalho de Abel Ferreira.

“Nas vésperas de uma disputa de título, sempre converso com ele. Confio no trabalho do Abel, confio no nosso diretor de futebol, independente do resultado. Queremos vencer sempre, mas sei que no futebol é impossível. No Palmeiras, os nossos profissionais têm tranquilidade para trabalhar. Isso não é indireta para ninguém, o Palmeiras não precisa disso. A presidente do Palmeiras não precisa disso”, afirmou Leila, que complementou:

“É importante saberem como a gente trabalha, com muito profissionalismo. Uma forma de ajudar os nossos profissionais é dar tranquilidade a eles, é isso que procuro fazer. Vamos continuar assim até dezembro de 2027, quando termina meu mandato. Que seja infinito enquanto dure”, finalizou.

