“Sonho realizado”, diz Vitor Roque após primeiro título pelo Palmeiras

Depois de uma temporada de muitos gols, mas que acabou sem títulos, 2026 começou diferente para Vitor Roque. O atacante do Palmeiras marcou mais uma vez, dessa vez para sacramentar o título do Campeonato Paulista para o Verdão. O Tigrinho anotou o segundo gol da vitória por 2 a 1 diante do Novorizontino e conquistou o primeiro troféu pelo Palmeiras.

Vitor Roque admitiu que a conquista do Paulistão é um sonho realizado, principalmente por tudo que o Palmeiras passou na última temporada. O atacante não apenas valorizou a conquista, como destacou a importância de vencer um título.

LEIA MAIS: Leila celebra conquista do Palmeiras, mas avisa: “Amanhã já pensamos na próxima”

“Meu primeiro título com a camisa do Palmeiras, é um sonho realizado. Vínhamos batendo na trave desde o ano passado. Conquistar esse título hoje demonstra a força do nosso grupo, cada um correndo pelo outro. Graças a Deus pude fazer o gol e ajudar o Palmeiras”, disse o atacante para a ‘TV Gazeta”.

Moral para os companheiros

No entanto, assim como disse Leila Pereira, Vitor Roque admitiu que a mentalidade de momento do Palmeiras é querer mais. O atacante afirmou que espera poder ter a chance de levantar mais taças com o Palmeiras e fez questão de elogiar a união do grupo para alcançar os objetivos.

“Metas, conquistar títulos, hoje foi o primeiro, esperamos conquistar mais e mais. E a união do grupo, é o grupo, é o sacrifício, é o trabalho no dia-a-dia, a humildade de cada um, sem ego algum nesse grupo. E muito feliz de fazer parte e agradecer a todos meus companheiros”, finalizou.

