“Em outro clube, seria demitido”, diz Abel Ferreira após encerrar seca no Palmeiras

Após uma temporada em branco em 2025, o ano de 2026 começou da melhor forma possível para o Palmeiras. Neste domingo (8), o Verdão superou o Novorizontino e conquistou o título do Campeonato Paulista, o 27º da história do clube.

Além de ser o quinto título paulista dos últimos sete anos, a conquista deste domingo também teve um sabor mais do que especial para Abel Ferreira. O treinador português encerrou a “seca” de um ano sem conquistar troféus pelo Verdão e, de quebra, se tornou o técnico com maior número de títulos pelo clube – onze, no total.

Em entrevista para a CazéTV, Abel Ferreira fez um desabafo após o apito final. O técnico valorizou a confiança da diretoria do Palmeiras no seu trabalho e admitiu que seria demitido caso passasse pela mesma situação em outro clube.

“É um trabalho nosso, não é meu, é nosso. Um trabalho feito da visão da nossa presidente. Se calhar em qualquer clube, eu teria sido despedido (após três vices no ano passado). A diferença é que aqui temos processos. Se eu perdesse aqui, eu não seria o pior do mundo”, disse Abel.

Mental forte

Abel Ferreira também fez questão de valorizar a mentalidade do seu elenco. O treinador destacou a importância de saber lidar com as derrotas, principalmente em finais, para usar de combustível para buscar novas conquistas.

“Ser campeão é uma atitude, é ser resiliente, e quem tem esse espírito acaba sendo premiado. Muitas vezes é preciso perder para depois ganhar. Carimbar nosso comportamento com título nos ajuda a crescer”, finalizou.

