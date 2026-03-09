Súmula confirma 23 expulsões após pancadaria em Cruzeiro e Atlético

A final do Campeonato Mineiro 2026 terminou em um cenário de guerra no Mineirão. A súmula oficial da partida, divulgada na madrugada desta segunda-feira (9), confirmou a expulsão de 23 jogadores após uma confusão generalizada que tomou conta do gramado. O árbitro Matheus Candançan relatou que não conseguiu exibir os cartões vermelhos em campo devido ao tumulto, mas identificou 12 atletas do Cruzeiro e 11 do Atlético por agressões físicas, incluindo socos, pontapés e voadoras.

O documento aponta que o conflito começou nos acréscimos, após um choque entre o meia cruzeirense Christian e o goleiro atleticano Everson. Segundo o relato da arbitragem, Christian atingiu a cabeça do goleiro com força excessiva quando a bola já estava parada. Em resposta, Everson agiu com brutalidade, derrubando o adversário e atingindo o rosto do meia com o joelho. A partir desse lance, o campo transformou-se em uma batalha campal, exigindo a intervenção imediata da Polícia Militar para proteger a equipe de arbitragem e dispersar os agressores.

Relato detalha diversas agressões entre estrelas de Cruzeiro e Atlético

A súmula descreve ações individuais violentas envolvendo os principais nomes dos dois clubes. O volante Lucas Romero e o zagueiro Lucas Villalba, do Cruzeiro, foram flagrados desferindo voadoras e socos contra adversários. Do lado do Galo, o atacante Hulk também foi protagonista, revidando agressões de Villalba com socos e chutes em Romero. Até os jogadores reservas, como o goleiro Gabriel Delfim, participaram da pancadaria, trocando agressões com o atacante Kaio Jorge.

O zagueiro Lyanco, do Atlético, envolveu-se em confrontos diretos com o meia Gerson e com o goleiro Cássio, recebendo socos e chutes durante o tumulto. A arbitragem justificou a aplicação do cartão vermelho direto para todos os envolvidos pelo mesmo motivo: desferir golpes e atingir oponentes durante a briga. Com a divulgação do documento, o Tribunal de Justiça Desportiva deve denunciar os atletas, que correm o risco de pegar ganchos pesados para o restante da temporada.

No campo, o Cruzeiro venceu o Atlético por 1 a 0, gol de Kaio Jorge, e se sagrou campeão mineiro de 2026.

Clube Jogadores Expulsos Cruzeiro Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson e Kaio Jorge. Atlético Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk.

