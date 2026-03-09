Fluminense peca em momento decisivo e sofre com “fantasma” dos pênaltis

Faltou algo a mais para o Fluminense outra vez. Pelo segundo ano consecutivo, o Tricolor das Laranjeiras amargou o vice-campeonato carioca e sofreu a segunda derrota em disputa de pênaltis em menos de quatro meses. Afinal, também perdeu para o Vasco, na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, em dezembro do ano passado.

Desde a chegada de Zubeldía em setembro do ano passado, o Fluminense se tornou um time organizado e com padrão, o que potencializou o espírito competitivo. Contudo, nos momentos decisivos, faltou um pouco mais de refino técnico. Além disso, as lacunas na defesa e no ataque fizeram diferença nas disputas contra o Vasco na Copa do Brasil e Flamengo no Carioca.

Na decisão do Carioca, o Fluminense se comportou bem defensivamente e conseguiu neutralizar as ações do Flamengo. Contudo, o Tricolor teve dificuldades para sair jogando e esbarrou na marcação alta do rival. Dessa forma, o ataque foi improdutivo. John Kennedy foi anulado pela defesa rubro-negra, enquanto os pontas Serna e Canobbio se limitaram a ajudar taticamente.

Desde 2019, o Fluminense conseguiu equilibrar a disputa com o Flamengo, mesmo com a diferença financeira entre os clubes. Afinal, são 42 Fla-Flus, 17 vitórias dos rubro-negros e 14 dos tricolores, além de 11 empates. Contudo, o mesmo equilíbrio não se reflete nas decisões. Foram seis finais de Carioca e quatro vices. A disputa de pênaltis em 2026 foi um reflexo, quando Guga e Otávio precisaram bater.

Fluminense tem histórico negativo em pênaltis

O fantasma dos pênaltis atormentou o Fluminense mais uma vez. Desde 2019, quando iniciou a gestão sob o comando de Mário Bittencourt e agora com a batuta de Mattheus Montenegro, o Tricolor perdeu quatro de sete disputa de penalidades, segundo o “Enciclopédia Tricolor”. Nas últimas duas, acabou derrotado para os rivais Vasco e Flamengo.

Em 2019, o Fluminense venceu o Santa Cruz, mas perdeu para o Cruzeiro posteriormente, ambas pela Copa do Brasil. Em 2020, venceu o Flamengo na decisão da Taça Rio. Já em 2022, perdeu para o Olimpia, do Paraguai, na Libertadores. Por fim, ganhou do Grêmio, na Libertadores de 2024, antes de perder para o Vasco na Copa do Brasil de 2025 e Flamengo no Carioca de 2026.

