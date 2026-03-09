Botafogo monitora lateral-esquerdo da Portuguesa-SP

O Botafogo segue de olho no mercado em busca de reforços. Após o fechamento da janela internacional, o Alvinegro monitora o mercado doméstico e avalia a situação do lateral-esquerdo Caio Roque, da Portuguesa-SP. Dessa forma, a diretoria estuda fazer uma proposta pelo jogador, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do “Canal do TF”.

Caio Roque, de 24 anos, se destacou pela Portuguesa-SP no Campeonato Paulista. Ao todo, disputou sete jogos e deu uma assistência. O jogador, aliás, também deu uma assistência na classificação do time paulista sobre o Altos-PI, na Copa do Brasil. Na ocasião, a Lusa venceu a equipe piauiense por 5 a 1, no Canindé.

Revelado no Flamengo, Caio Roque já teve passagens pela seleção brasileira da base. O jogador deixou o clube carioca rumo ao Lommel SK, da segunda divisão do futebol belga, em 2020. Depois, retornou para o Brasil para defender o Bahia. Contudo, não teve muitas chances e foi emprestado para o Londrina e Volta Redonda. Em 2026, acertou com a Portuguesa-SP, sem custos.

O Botafogo tem até o dia 27 de março para aproveitar a janela doméstica. Em 2026, o Alvinegro focou em jogadores com custo reduzido e oportunidades de mercado. Dessa forma, trouxe o zagueiro Ythallo, os volantes Wallace Davi e Edenílson, o meia Cristian Medina e os atacantes Lucas Villalba e Júnior Santos.

