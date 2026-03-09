Ex-Vasco, Rayan é a grande novidade de Ancelotti em pré-lista da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira iniciou a contagem regressiva para a definição do elenco que disputará a Copa do Mundo. Na última sexta-feira, a CBF enviou aos clubes a pré-lista de convocados para os amistosos contra França e Croácia, em março, nos Estados Unidos. A principal surpresa entre os nomes lembrados por Carlo Ancelotti é o atacante Rayan, revelação do Vasco que brilha atualmente no Bournemouth. A divulgação da convocação definitiva, com 26 nomes, ocorre na próxima segunda-feira (16), no Rio de Janeiro.

A ascensão de Rayan na Premier League justificou sua primeira lembrança pelo treinador italiano. Com apenas 19 anos, o jovem soma dois gols e uma assistência em seis jogos pelo Bournemouth. Tal desempenho lhe rendeu uma indicação ao prêmio de melhor jogador do mês de fevereiro na Inglaterra. Ancelotti enxerga no atacante uma alternativa viável para suprir a ausência de Rodrygo, que está fora da Copa do Mundo devido a uma grave lesão no joelho.

Além de Rayan, o setor ofensivo deve contar com Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League pelo Brentford com 18 gols, e Endrick, que vive fase iluminada no Lyon com oito participações diretas em gols em apenas dez partidas.

Disputa também acirrada na zaga da Seleção

No setor defensivo, Carlo Ancelotti aproveita a pré-lista para avaliar nomes que podem ocupar a lacuna deixada pelo lesionado Éder Militão. Léo Pereira, do Flamengo, e Bremer, da Juventus, figuram na relação e brigam diretamente por um lugar no Mundial. Enquanto Marquinhos e Gabriel Magalhães seguem como pilares absolutos, e Danilo e Fabrício Bruno mantêm o prestígio com a comissão técnica, resta uma vaga em aberto para completar os cinco zagueiros que devem ir à Copa. O momento oscilante de Alexsandro Ribeiro no Lille favorece a entrada de novas peças para observação direta nesta Data Fifa.

O planejamento da Seleção estabelece a cidade de Orlando, na Flórida, como base de treinamentos a partir do dia 23 de março. O Brasil enfrentará a França em Boston, no dia 26, e retornará a Orlando para encarar a Croácia no dia 31. Estes serão os últimos testes reais antes da convocação final para o Mundial, marcada para o dia 19 de maio. Ancelotti prioriza ver de perto o desempenho de Igor Thiago devido à má fase de Richarlison, que marcou apenas um gol em 2026, buscando definir quem será o dono da camisa 9 na busca pelo hexa.

