Kings League Brasil inicia segundo split com novas estrelas e mudanças entre os clubes

A Kings League Brasil inicia nesta segunda-feira (09/3) o segundo split da temporada 2026. A competiçã retorna com diversas novidades, tanto dentro quanto fora de campo. Entre elas estão a chegada de nomes de peso do futsal, mudanças entre as equipes e a participação de novas personalidades no comando dos clubes.

Um dos grandes destaques é a presença de Falcão, considerado um dos maiores jogadores da história do futsal. O ex-atleta assumiu a presidência do Nyvelados, dividindo o cargo com a streamer Nyvi Estephan. Logo na estreia, o time terá um desafio de peso: enfrentar a Furia, equipe presidida por Neymar.

Atual campeã entra como favorita na Kings League Brasil

A Furia chega embalada após conquistar o título da primeira temporada da liga. Na decisão realizada no Allianz Parque, a equipe comandada por Neymar e Cris Guedes venceu o Dendele e ficou com o troféu. Além disso, o time também levantou a taça da Kings Cup Brasil e da Kings Cup América em novembro.

Nyvelados aposta em estrelas do futsal

Entre os times que mais movimentaram a pré-temporada está o Nyvelados. O clube fechou parceria com o Resenha FC, equipe do Piauí multicampeã no futebol 7.

Além da chegada de Falcão na presidência, o elenco recebeu reforços de destaque do futsal: Ferrão, três vezes eleito melhor jogador do mundo da modalidade, e Dieguinho, que já defendeu a seleção brasileira.

Novo time e mudanças de identidade

Outra novidade para a temporada é a entrada do Dibrados FC, presidido por Allan Stag e Lucas Tylty. O clube assumiu a vaga do Real Elite, equipe que anteriormente tinha como presidentes a cantora Ludmilla e o humorista Whindersson Nunes.

Além disso, dois clubes passaram por mudanças de marca após novas parcerias. O Desimpedidos agora compete como DesimpaiN, enquanto o Funkbol foi rebatizado como Podpah Funkbol Clube.

Mercado agitado no Capim FC

Por fim, entre as equipes mais ativas na janela de transferências está o Capim FC. O clube realizou 11 contratações, incluindo três reforços internacionais: os espanhóis Álex Gutiérrez, Gerard Nolla e Dani Liñares, que foram destaques na última Copa do Mundo da Kings League.

Jogos da 1ª rodada da Kings League Brasil

DesimpaiN x Dibrados FC

Podpah Funkbol Clube x Dendele

Furia x Nyvelados

G3X x Capim FC

Loud x Fluxo

