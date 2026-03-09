Kings League Brasil inicia segundo split com novas estrelas e mudanças entre os clubes

A Kings League Brasil inicia nesta segunda-feira (09/3) o segundo split da temporada 2026. A competiçã retorna com diversas novidades, tanto dentro quanto fora de campo. Entre elas estão a chegada de nomes de peso do futsal, mudanças entre as equipes e a participação de novas personalidades no comando dos clubes.
Um dos grandes destaques é a presença de Falcão, considerado um dos maiores jogadores da história do futsal. O ex-atleta assumiu a presidência do Nyvelados, dividindo o cargo com a streamer Nyvi Estephan. Logo na estreia, o time terá um desafio de peso: enfrentar a Furia, equipe presidida por Neymar.
Atual campeã entra como favorita na Kings League Brasil
A Furia chega embalada após conquistar o título da primeira temporada da liga. Na decisão realizada no Allianz Parque, a equipe comandada por Neymar e Cris Guedes venceu o Dendele e ficou com o troféu. Além disso, o time também levantou a taça da Kings Cup Brasil e da Kings Cup América em novembro.
Nyvelados aposta em estrelas do futsal
Entre os times que mais movimentaram a pré-temporada está o Nyvelados. O clube fechou parceria com o Resenha FC, equipe do Piauí multicampeã no futebol 7.
Além da chegada de Falcão na presidência, o elenco recebeu reforços de destaque do futsal: Ferrão, três vezes eleito melhor jogador do mundo da modalidade, e Dieguinho, que já defendeu a seleção brasileira.
Novo time e mudanças de identidade
Outra novidade para a temporada é a entrada do Dibrados FC, presidido por Allan Stag e Lucas Tylty. O clube assumiu a vaga do Real Elite, equipe que anteriormente tinha como presidentes a cantora Ludmilla e o humorista Whindersson Nunes.
Além disso, dois clubes passaram por mudanças de marca após novas parcerias. O Desimpedidos agora compete como DesimpaiN, enquanto o Funkbol foi rebatizado como Podpah Funkbol Clube.
Mercado agitado no Capim FC
Por fim, entre as equipes mais ativas na janela de transferências está o Capim FC. O clube realizou 11 contratações, incluindo três reforços internacionais: os espanhóis Álex Gutiérrez, Gerard Nolla e Dani Liñares, que foram destaques na última Copa do Mundo da Kings League.
Jogos da 1ª rodada da Kings League Brasil
DesimpaiN x Dibrados FC
Podpah Funkbol Clube x Dendele
Furia x Nyvelados
G3X x Capim FC
Loud x Fluxo
