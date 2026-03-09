Vídeo! Vestido de valsa vira provocação após título do Grêmio sobre o Internacional

Um vestido de valsa azul, batom vermelho e gritos de “é campeão”. Esse foi o cenário da celebração do influenciador Farid Germano Filho nas redes sociais após o título conquistado pelo Grêmio diante do Internacional, no empate em 1 a 1 no Beira-Rio, pelo Campeonato Gaúcho 2026.

A referência, com vestido de valsa azul e batom vermelho, faz alusão aos quase 15 anos de jejum do Colorado sem títulos considerados de ‘grande expressão’. O último troféu erguido pelo Internacional nesse recorte — nacional e continental —ocorreu em 2011, pela Recopa Sul-Americana. Antes disso, o clube conquistou a Libertadores da América de 2010.

Além da vestimenta, Farid aparece gritando repetidas vezes que “é campeão”, visto que o Grêmio sagrou-se vitorioso no Gre-Nal decisivo. O Tricolor havia vencido o clássico de ida por 3 a 0, na Arena, e por isso confirmou o título mesmo com empate no Beira-Rio, no último domingo (8).

A conquista levou o Tricolor ao 44º titulo estadual de sua história, reduzindo novamente a diferença em relação ao arquirrival. Isso porque o Internacional se mantém como maior campeão gaúcho, com 46 troféus em sua galeria.

Um post compartilhado por Farid Germano Filho (@faridgermano)

Grêmio campeão, Inter insatisfeito

Pouco antes do gol de Gustavo Martins, que abriu o placar para os gremistas, o Inter chegou a ter um pênalti marcado em campo. Alan Patrick caiu na área, e o árbitro Rafael Klein assinalou penalidade. Contudo, após breve discussão entre jogadores, o juiz revisou o lance no VAR e voltou atrás na decisão.

Depois do jogo, o técnico Paulo Pezzolano criticou a decisão da arbitragem e cobrou mudanças. “Não sabia que o campeonato era para eles. Se soubesse, ficava em casa com a minha família. No jogo leal, jogado, ganhamos nós. Estamos tranquilos. Vamos seguir trabalhando e virar isso”.

Alan Patrick, inclusive, garantiu o empate para os colorados já na reta final do clássico — justamente de pênalti.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.