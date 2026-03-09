ASSINE JÁ!
Vasco inicia semana com foco na estreia de Renato Gaúcho

O Vasco terá uma semana de definições. Afinal, o Cruz-Maltino se prepara para a estreia do técnico Renato Gaúcho, na próxima quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o treinador vai promover os últimos testes antes de definir a escalação para a partida.

Na primeira semana de trabalho, Renato Gaúcho promoveu testes no time titular. Dessa forma, o treinador buscou encontrar um equilíbrio defensivo e avalia utilizar um esquema com três volantes. Assim, ele testou o meio-campo formado por Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê. Contudo, ainda não há uma definição sobre a decisão.

O Vasco treina na tarde desta segunda-feira (9) e, depois, na manhã de terça (10) e quarta (11), quando encerrará a preparação para a estreia do técnico. Dessa forma, as próximas atividades serão decisivas. Jogadores como Cuiabano, Rojas, Brenner e Spinelli brigam por posição e ainda podem aparecer no time titular.

Renato Gaúcho chegou para ocupar o lugar de Fernando Diniz, que foi demitido após a derrota para o Fluminense por 1 a 0, no último dia 22, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. O treinador, de 63 anos, estava livre no mercado desde setembro do ano passado e assinou contrato até o fim de 2026.

