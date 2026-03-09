Neymar esclarece polêmica e critica repercussão de curtida em fotos de influenciadora

Uma curtida no Instagram colocou Neymar novamente no centro de uma polêmica digital e fez com que o atacante do Santos se explicasse publicamente sobre o ato. Após internautas notarem sua interação em post sensual da influenciadora francesa Pauline, o camisa 10 decidiu aproveitar a forte repercussão para esclarecer o ocorrido.

No texto, publicado nos comentários de uma postagem que tratava do caso, o atacante afirmou que “não percebeu a curtida” no primeiro momento. Ele afirmou ainda que só soube do assunto após ser comunicado por amigos.

“Foi uma curtida sem querer, eu nem tinha visto isso (amigos me avisaram). Quem me segue sabe que quase não curto fotos de mulher, justamente para não causar isso!”, iniciou.

Ainda durante seu pronunciamento, o astro teceu críticas quanto à dimensão do episódio nas redes sociais. “Hoje em dia é muito doentio a forma como reagem a curtidas no Instagram (que por incrível que pareça sirva para isso)”, completou.

A polêmica curtida de Neymar

A discussão começou quando usuários identificaram a curtida do jogador em um carrossel de fotos publicado por Pauline. Nas imagens, a influenciadora aparece primeiro usando biquíni e depois surge seminua, cobrindo o bumbum apenas com uma toalha. Há uma sequência de fotos nessa mesma linha.

O tom sensual da publicação provocou uma sequência de críticas, visto que o astro vive com Bruna Biancardi — mãe de duas filhas do atacante, Mavie e Mel. Inclusive, parte majoritária da reprovação cita a companheira do atleta nos comentários.

Entre as mensagens publicadas, uma usuária lamentou, em tom irônico, pela influenciadora: “A Bruna vai seguir lutando por sua família feliz”. Outro usuário protestou: “Falta de respeito com esposa dele”.

A repercussão também alcançou a página da influenciadora. Isso porque Pauline, que vive na França, soma cerca de 4,5 milhões de seguidores no Instagram e passou a receber comentários de brasileiros depois que a curtida do jogador ganhou visibilidade.

Veja o carrossel

Um post compartilhado por Pauline (@popstantot)

