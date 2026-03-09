CBF marcará presença em jogos do Brasileirão para amistosos de março

Após o fim dos campeonatos estaduais, as atenções se voltam para o Campeonato Brasileiro. Diante disso, o Departamento de Seleções da CBF se divide no acompanhamento de alguns jogos in loco. O técnico Carlo Ancelotti, afinal, convoca a Seleção para próxima Data Fifa de março para os jogos contra França e Croácia.
Nesta semana, Rodrigo Caetano, coordenador geral de Seleções, e Carlo Ancelotti vão a Mirassol, para ver de perto o confronto do time da casa contra o Santos, na terça-feira, 21h30, no estádio Campos Maia. O principal foco, aliás, é Neymar. No entanto, o craque não está na relação para o confronto.
Na quarta-feira (11), o coordenador técnico, Juan Santos, o coordenador de Preparação Física, Cristiano Nunes, e o analista de desempenho, Thomaz Araújo, estarão no Maracanã duelo entre Flamengo e Cruzeiro. No mesmo dia, o gerente de Seleções, Cícero Souza, e o analista de desempenho, Bruno Baquete, estarão em Salvador para o clássico Bahia x Vitória, na Fonte Nova.
Por fim, na quinta-feira (12), Rodrigo Caetano vai a São Januário para o jogo entre Vasco e Palmeiras. Todos o jogos citados a cima são pela quinta rodada do Brasileirão.
O Brasil enfrentará a França em Boston, no dia 26, e retornará a Orlando para encarar a Croácia no dia 31. Estes serão os últimos testes reais antes da convocação final para o Mundial, marcada para o dia 19 de maio.
