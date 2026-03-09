Polêmica na Arena Condá: Chape apaga luzes durante festa do Barra, e diretoria “esclarece”

Campeão catarinense pela primeira vez em sua história, o Barra passou por um episódio inesperado na Arena Condá. Enquanto jogadores e familiares ainda celebravam no gramado, os refletores do estádio da Chapecoense foram desligados.

A diretoria do clube justificou em nota que a medida visava acelerar a desocupação do campo, já que a segurança privada e a Polícia Militar haviam deixado o local. Além disso, haviam torcedores e objetos espalhados pelo gramado. A cerimônia oficial de entrega da taça e a festa inicial do Barra, contudo, ocorreram com a iluminação ligada.

“Diante da presença de torcedores no gramado, membros da diretoria da Chapecoense que estavam no local solicitaram que as pessoas se retirassem do gramado, inclusive em razão da existência de copos e garrafas espalhados pelo campo. Entretanto, a orientação não foi atendida. Diante da situação, e visando preservar a integridade do gramado e das pessoas presentes, determinou-se a interrupção momentânea da iluminação do estádio a fim de estimular a desocupação do campo, o que acabou ocorrendo. Na sequência, houve o restabelecimento da iluminação para a conclusão dos trabalhos de desmontagem das estruturas”, diz trecho do comunicado oficial da Chape.

Polêmica dentro e fora de campo

Dentro de campo, o duelo que terminou com vitória insuficiente da Chapecoense por 1 a 0 também teve polêmica. Nos acréscimos, Bolasie chegou a anotar o gol que forçaria a decisão nos pênaltis, mas houve a anulação do gol após revisão do VAR por toque de mão. Com isso, o Verdão do Oeste amargou o segundo vice consecutivo — perdeu a final de 2025 para o Avaí — e segue sem levantar o troféu desde 2020.

Para o Barra, o título estadual se soma a uma trajetória ascendente. Afinal, em 2023, o clube conquistou a Série D do Brasileirão e já havia acumulado troféus nas Séries B e C do Catarinense.

