Palmeiras faz festa na volta à SP após conquistar título do Paulistão 2026

O Palmeiras celebrou a conquista do Campeonato Paulista 2026 com muita festa durante o trajeto de 184km entre Novo Horizonte e São Paulo. A delegação alviverde garantiu o título estadual na noite de domingo (08) ao derrotar o Novorizontino em ambas as partidas da decisão. No ônibus, os jogadores comemoraram com música, dança e lives nas redes sociais, ostentando o troféu no corredor do veículo. Nomes como Flaco López e Allan comandaram o som durante a viagem, que terminou com a chegada à capital paulista por volta das 6h desta segunda (09).

A campanha vitoriosa foi consolidada com autoridade nas finais contra o time do interior, vencendo tanto o jogo de ida (1-0) quanto o de volta (1-2). Com o término das comemorações e a entrega da taça, o elenco recebeu folga nesta segunda (09) e se reapresenta apenas na terça (10). O foco agora muda para o Campeonato Brasileiro, onde o Verdão defende a liderança da competição com 10 pontos conquistados até aqui.

Palmeiras lidera o Brasileirão e se prepara para duelo contra o Vasco

A hegemonia estadual dá ainda mais fôlego ao Palmeiras na disputa nacional, onde o time lidera empatado em pontos com o São Paulo, mas leva vantagem no saldo de gols. O próximo compromisso da equipe será na quinta (12), às 19h30, quando visita o Vasco em São Januário pela quinta rodada do Brasileirão. Abel Ferreira deve utilizar os treinamentos de terça (10) e quarta (11) para definir a equipe que tentará manter a invencibilidade e o topo da tabela.

A festa no retorno para casa contou com a presença de veteranos e jovens promessas que subiram ao profissional, como o goleiro Aranha. Jogadores como Gustavo Gómez, Piquerez, Vitor Roque e Carlos Miguel também participaram ativamente das celebrações registradas pelos atletas. Além do título, o clube celebra a marca de ter quase o dobro de conquistas dos rivais paulistas sob a gestão atual. Tal fato reforça o domínio alviverde no futebol de São Paulo nos últimos anos.

