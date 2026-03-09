Flamengo enviará medalhas de campeão a Filipe Luís e comissão

Presente em seis dos dez compromissos do Flamengo na conquista do Campeonato Carioca, o ex-técnico Filipe Luís receberá medalha de campeão apesar de não estar mais no clube. Além dele, o auxiliar Ivan Palanco, o preparador físico Diogo Linhares e o auxiliar Rodrigo Caio também receberão suas respectivas medalhas. O trio também deixou o Fla na demissão de Filipe Luís.

As informações são do jornalista Venê Casagrande, em publicação nesta segunda-feira (9/3). O técnico responsável pelo título foi Leonardo Jardim. O português estreou pelo Fla na vitória nos pênaltis (5 a 4) sobre o Fluminense, no último domingo (8/3), no Maracanã.

Filipe Luís, aliás, perdeu o emprego logo após classificar o Rubro-Negro à final. Foi na vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, também no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal, no dia 3 de março. Luiz Eduardo Baptista, o Bap – presidente do Flamengo – optou por recalcular rota ao demitir Filipinho, como o próprio admitiu. Mesmo com a super goleada, a torcida protestou contra o time ao apito final.

Flamengo chamou time principal mais cedo na temporada

Filipe estreou na temporada em clássico contra o Vasco, pela terceira rodada do Carioca, dia 21 de janeiro. Antes, nas rodadas 1, 2 e 5 (antecipada), o time foi treinado por Bruno Pivetti, com o Rubro-Negro indo a campo com uma escalação formada por jovens.

No entanto, a equipe não venceu nenhum jogo e se via em risco de rebaixamento no Estadual, o que provocou a decisão de Bap por mandar o time principal mais cedo a campo na temporada, algo que se provou correto – ao menos no Carioca. Isso porque o Fla venceu o Vasco por 1 a 0 e se manteve vivo por chances de classificação, garantindo vaga na última rodada rumo às quartas de final.

