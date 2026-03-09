Ex-jogador detona Lyanco após briga em Cruzeiro x Atlético-MG: “Inflama muito”

A briga generalizada que marcou os minutos finais da decisão entre Cruzeiro e Atlético Mineiro no Campeonato Mineiro, vencida pela Raposa, abriu espaço para avaliações sobre o comportamento de alguns atletas. Entre as condutas criticadas, encontra-se a do zagueiro Lyanco, citado diretamente pelo comentarista Denílson durante análise no SporTV.

Ao abordar sobre o tumulto que resultou no recorde de expulsões do futebol brasileiro, o ex-jogador levou parte da análise ao comportamento do zagueiro. O comentarista entende que o defensor precisa agir com mais equilíbrio em campo.

“É um cara que inflama muito”, iniciou. Na sequência, o ex-jogador explicou como avalia a postura do zagueiro dentro do contexto do jogo e da própria carreira do atleta.

“Ele até tem qualidade, é um jogador importante para o Galo, mas inflama muito. O comportamento dele não combina com o estilo de jogo dele. Ele tem que ter mais tranquilidade. Esse tipo de ação prejudica muito a imagem dele como atleta”, completou.

Lyanco foi novidade no Galo

Para além da repercussão da briga, o clássico desse domingo (8) marcou um momento particular na trajetória do atleta. Isso porque o zagueiro voltou a disputar uma decisão importante depois de enfrentar uma ruptura do tendão de Aquiles, em 2025. Lesão que exigiu cirurgia e um longo processo de recuperação.

Segundo Yasmin, esposa do zagueiro, o retorno quase aconteceu antes do previsto. A família precisou ”conter” o jogador para evitar que ele voltasse aos gramados antes da recuperação completa.

“A gente está feliz porque foi um milagre de Deus. Só quem conviveu sabe o quão grande foi e qual milagre é ele ter voltado em cinco meses. […] Ele estar aqui agora em campo é uma vitória pra gente”, disse Yasmin ao Tempo Sports, no Mineirão.

Briga generalizada

A confusão que deu origem a esse cenário começou quando o goleiro Éverson defendeu uma finalização de Matheus Pereira. No rebote, Christian trombou com o arqueiro atleticano, que reagiu imediatamente e pressionou o adversário no chão com o joelho.

O lance instantaneamente desencadeou a briga generalizada. O goleiro recebeu um chute nas costas e se chocou com a trave, enquanto Lyanco entrou na confusão com uma voadora. Gerson e Christian trocaram socos com o zagueiro, e o goleiro Cássio também acertou um chute no defensor.

O Christian foi num ódio absurdo no Lyanco. pic.twitter.com/sQg3Z38i1z — REAL MIL GRAU (@realmilgrauu) March 9, 2026

Outros confrontos surgiram em diferentes pontos do gramado. Hulk e Lucas Villalba trocaram socos, enquanto Júnior Alonso acertou um soco em Wallace. A arbitragem aguardou a situação se acalmar antes de encerrar o jogo que confirmou o título do Cruzeiro, após a vitória por 1 a 0 no clássico.

