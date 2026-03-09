Cruzeiro x Atlético é jogo com mais expulsões no Brasil; Veja recorde mundial

A partida entre Cruzeiro e Atlético pela final do Campeonato Mineiro, no último domingo (8), no Mineirãão, bateu um recorde negativo. Com a pancadaria generalizada, o árbitro Matheus Delgado confirmou na súmula que 23 jogadores foram expulsos nos minutos finais. Sendo assim, entra como o maior número de cartões vermelhos do futebol brasileiro em um único jogo.

Anteriormente, o recorde de expulsões em competições pelo Brasil aconteceu em duas partidas, mas todas pelo século passado. O duelo Portuguesa x Botafogo (1954) e Avaí x Figueirense (1971) marcaram 22 cartões vermelhos.

No entanto, o clássico entre Cruzeiro e Atlético não foi a que mais registrou expulsos. De acordo com comunicado oficial do Guinness Book, o livro dos recordes, a marca segue pertencendo ao inóspito duelo entre Club Atlético Claypole e Victoriano Arena, em 27 de fevereiro de 2011, pela Primeira D, a 5ª divisão da Argentina.

Na ocasião, nada menos do que todos os 36 atletas foram expulsos pelo árbitro Damián Rubino (os 22 titulares e os 14 reservas, somando os dois times) depois de uma briga generalizada. De acordo com o Guinness, o jogo foi pela 23ª rodada da Primera D daquele ano. Portanto, é uma partida oficial e apta a constar no livro dos recordes.

Por curiosidade, uma partida da Libertadores também teve alto número de expulsões. Boca Juniors x Sporting Cristal (1971) registam 19 jogadores expulsos.

Possíveis penas

Os atletas devem ser denunciados em dois artigos principais do CBJD, que preveem punições severas. Os atletas cumprirão as sanções apenas em competições organizadas pela Federação Mineira de Futebol (FMF), não afetando a participação no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.

– Art. 254-A (Praticar agressão física): Suspensão de 4 a 12 partidas.

– Art. 257 (Participar de rixa, conflito ou tumulto): Suspensão de 2 a 10 partidas.

