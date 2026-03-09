Mirassol x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola rola no interior paulista para abrir a quinta rodada do Brasileirão 2026 com muita expectativa. A partir das 21h30 (de Brasília) desta terça (10), Mirassol e Santos se enfrentam no Estádio José Maria de Campos Maia. O Leão Caipira soma cinco pontos e ocupa a zona intermediária da tabela. O Peixe tem quatro pontos e quer manter o embalo após vencer o Vasco e deixar a zona de rebaixamento.

Onde assistir

Partida entre Mirassol e Santos pelo Campeonato Brasileiro acontece às 21h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão exclusiva do canal Premiere pelo sistema de pay-per-view.

Como chega o Mirassol

O Leão Caipira busca fazer valer o fator casa para somar mais três pontos. Contudo, o técnico Rafael Guanaes lida com problemas importantes para escalar a equipe. Os recém-contratados Gabriel Pires e Tiquinho Soares ainda não estreiam. O centroavante pertence ao adversário paulista e sua utilização exigiria o pagamento de multa. Por sua vez, o lateral Igor Cariús e o meia Eduardo seguem em recuperação no departamento médico.

Como chega o Santos

O Peixe viaja bastante animado pela vitória crucial conquistada na rodada anterior. No entanto, o técnico Vojvoda sofreu uma baixa pesada de última hora. O atacante Neymar fica de fora do confronto devido a um cansaço muscular. Sendo assim, o meio-campo deve ser reconfigurado e o ataque formado por Rony e Moisés. Gabigol e Thaciano disputam a vaga na referência ofensiva. O zagueiro João Basso rescindiu seu vínculo e Lucas Veríssimo ainda não desembarcou no país.

MIRASSOL X SANTOS

Campeonato Brasileiro – 5ª rodada

Data e hora: 10 de março de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol (SP)

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Lucas Mugni; Negueba, Alesson e Edson Carioca (Nathan Fogaça). Técnico: Rafael Guanaes.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; Willian Arão, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony, Moisés (Barreal) e Thaciano (Gabigol). Técnico: Vojvoda.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Onde assistir: Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.