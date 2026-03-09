Fim da escrita? Vasco quer quebrar jejum de 11 anos sem vencer o Palmeiras

O Vasco entra em campo na próxima quinta-feira (12), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário, com o objetivo de quebrar uma longa escrita diante do Palmeiras. Afinal, o jejum de vitórias sobre o Alviverde já ultrapassa dez anos. A partida também simbolizará a reestreia de Renato Gaúcho pelo Cruz-Maltino, pois o treinador inicia a terceira passagem no comando da equipe.

Inclusive, o último resultado positivo do clube de São Januário sobre o Alviverde ocorreu no Allianz Parque, na 34ª rodada do Brasileirão de 2015. Posteriormente, os times se enfrentaram 14 vezes apenas por edições futuras da competição, e o Verdão estabeleceu o período de invencibilidade. No caso, o retrospecto é composto por dez resultados positivos e quatro empates. Especificamente, ao analisar o histórico de confrontos em São Januário, o período sem triunfos aumenta para pouco mais de 13 anos.

Aliás, o último triunfo na Colina Histórica ocorreu no primeiro turno do Brasileirão de 2012. A propósito, o estabelecimento desse jejum se tornou um dos principais contextos a serem recordados frequentemente, quando Vasco e Palmeiras medem forças. Além disso, uma das explicações para a construção desse retrospecto desfavorável para o Cruz-Maltino foram os anos nebulosos.

Principalmente com gestões irresponsáveis, que refletiram nos desempenhos em campo e depois acarretaram em rebaixamentos, alterações em gestões e reestruturações constantes. Por outro lado, o Palmeiras, emplacou uma das fases de maiores conquistas de sua história. Até porque o time paulista soma diversos títulos nacionais e continentais, como duas Libertadores consecutivas.

Partida ganha peso decisivo para o Vasco

Dar fim à escrita negativa seria representativo para o clube de São Januário. Isso porque, além de extinguir o jejum, poderá simbolizar uma injeção de confiança ao elenco. Até mesmo ser o ponto de partida para uma reação no Campeonato Brasileiro, resposta que demonstra ser crucial para a sua situação no torneio.

Afinal, o Cruz-Maltino se encontra em último lugar no Brasileirão, com apenas um ponto somado em 12 possíveis no torneio. Por sinal, uma vitória sobre o Palmeiras dá a possibilidade do Vasco deixar a zona de rebaixamento.

