Paquetá celebra título em volta ao Flamengo: “Especial”

Depois de passar em branco pela Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, Lucas Paquetá soltou grito de campeão após retorno ao Flamengo. Afinal, no último domingo (8), o Rubro-Negro venceu o Fluminense nos pênaltis pela decisão do Campeonato Carioca, no Maracanã. Após o duelo, o camisa 20 destacou a conquista e também comentou sobre o fato bater uma penalidade.

“Era um sonho meu vencer com o Flamengo. Dois títulos ficaram para trás, mas esse nós conseguimos comemorar com a nossa torcida. É um momento de pressão (disputa de pênaltis), mas nós treinamos muito. Fui cobrador de pênaltis no West Ham e já bati pela Seleção também. É uma responsabilidade que tenho que assumir, fico feliz por marcar e felizmente conquistamos o título”, disse.

“Quando estava lá fora sonhava em viver momentos como esse. Fiz de tudo para estar aqui e participar das finais que tínhamos neste início de temporada. Infelizmente perdemos duas, mas dessa vez ganhamos. É sempre especial vencer com essa camisa. Estou muito feliz. E também é importante retomar a confiança da torcida para ter um ano vitorioso”, afirmou.

Saída de Filipe Luís

Lucas também comentou sobre a demissão do técnico Filipe Luís na última semana. Agora, o Flamengo está sob o comando do técnico Leonardo Jardim.

“Eu desejo toda a sorte para o Filipe Luís. Agora a gente tem um novo treinador, que chegou querendo também ganhar muito. Hoje, ver a felicidade dele ali é muito importante para o grupo. E a gente tem que seguir trabalhando, porque isso faz parte do nosso trabalho”, concluiu o jogador do Flamengo.

Com o título, o Flamengo aumentou a distância para o Fluminense, que é o segundo maior campeão, com 33. Foi o quarto título em seis finais contra o rival nos últimos oito anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.