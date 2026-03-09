Bolívar (BOL) x Flamengo: onde assistir e escalações

Após estrear com goleada sobre o Estudiantes (VEN) na Libertadores Sub-20, esta terça-feira (10/3) é dia de o Flamengo partir para a segunda rodada. Será quando enfrenta o Bolívar (BOL), às 19h (de Brasília), no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU), pelo Grupo A. Vejamos, então, informações da partida desta terça.

Como chega o Bolívar

Ausente da Libertadores Sub-20 desde 2016, quando foi saco de pancada na competição, o Bolívar estreou na edição 2026 com derrota. Afinal, perdeu por 1 a 0 para o Independiente Medellín (COL) e iniciou a campanha com o pé esquerdo. Aparece, dessa forma, na terceira posição por conta do saldo de gols. Por fim, após enfrentar o Flamengo, o time se despede contra o Estudiantes de Mérida, na sexta-feira (13/3).

Como chega o Flamengo

Atual bicampeão, o Flamengo estreou com vitória sobre o Estudiantes de Mérida (VEN): 4 a 1 com autoridade, graças a gols de Da Mata, Ryan Roberto, Alan Santos e Pablo Lúcio. Assim, chega para a segunda rodada podendo encaminhar a classificação rumo à semifinal. Não há novos desfalques para o time de Bruno Pivetti, o que possibilita que o treinador do sub-20 do Fla repita a escalação nesta segunda rodada, aliás.

Bolívar (BOL) x Flamengo

Libertadores Sub-20 2026 – 2ª rodada do Grupo A

Data e horário: terça-feira, 10/3/2026, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

BOLÍVAR: Morales; Espinoza, Ayhuana, Rivero e Mena; Velásquez, Butron, Castedo e Sosa; Cronenbold e García. Técnico: Ronald Arana.

FLAMENGO: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Gustavo Ramires (Gusttavo Sousa); Kaio Nóbrega (Lucas Vieira) e Luiz Felipe; Guilherme, Alan Santos (João Camargo) e Ryan Roberto (Pablo Lúcio); Josmar. Técnico: Bruno Pivetti.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgados

Onde assistir: Xsports, GOAT e Flamengo TV (YouTube)

