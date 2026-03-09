Mercado desta segunda (9/3): Crespo deixa o São Paulo

Mais uma bomba no futebol brasileiro. Hernán Crespo não é mais técnico do São Paulo! Além disso, há interesse de diversos clubes por Fred – entre eles o Atlético-MG -, enquanto o Botafogo monitora lateral-esquerdo da Portuguesa. Veja essas e mais do mercado da bola aqui no Jogada10!

Crespo deixa o São Paulo

O São Paulo anunciou nesta segunda a saída do técnico Hernán Crespo. Através de comunicado nas redes sociais, o Tricolor se despediu do argentino, bem como de peças da comissão técnica. Além de Crespo, deixam também o São Paulo os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.

Crespo estava em sua segunda passagem pelo time paulista, participando de 99 jogos ao todo. Foram 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas, o que gera aproveitamento de 54,2%. Confira abaixo o comunicado do São Paulo.

São Paulo comunica saída de Hernán Crespo O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de… pic.twitter.com/LJtF2bFN5M — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026

Atlético tem concorrência por Fred

O Atlético intensifica o monitoramento da situação de Fred, mas a contratação do volante promete ter mais nuances do que o torcedor imaginava. O jogador mantém vínculo com o Fenerbahçe, da Turquia, até junho de 2027, e o Galo acompanha a negociação desde a primeira janela de transferências. Assim, a expectativa é que qualquer avanço ocorra apenas na janela do meio do ano.

Apesar do carinho declarado por Fred em relação ao Atlético, outros quatro clubes da Série A também demonstram interesse em tê-lo no plantel. Consequentemente, os empresários do volante avaliam todas as possibilidades antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre seu futuro no Brasil.

Botafogo monitora lateral da Portuguesa

O Botafogo segue de olho no mercado em busca de reforços. Após o fechamento da janela internacional, o Alvinegro monitora o mercado doméstico e avalia a situação do lateral-esquerdo Caio Roque, da Portuguesa-SP. Dessa forma, a diretoria estuda fazer uma proposta pelo jogador, de acordo com o jornalista Thiago Franklin, do “Canal do TF”.

Caio Roque, de 24 anos, se destacou pela Portuguesa no Campeonato Paulista. Ao todo, disputou sete jogos e deu uma assistência. O jogador, aliás, também deu uma assistência na classificação do time paulista sobre o Altos-PI, na Copa do Brasil. Na ocasião, a Lusa venceu a equipe piauiense por 5 a 1, no Canindé.

