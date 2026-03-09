Zubeldía explica como vai utilizar novos reforços do Fluminense na temporada

O Fluminense amargou o vice-campeonato estadual após perder nos pênaltis para o Flamengo, neste domingo (8). A ausência de três dos seis reforços contratados para a temporada marcou a partida final, limitando as opções do elenco tricolor no momento decisivo.

Apesar do desfalque na final, o técnico Luís Zubeldía já confirmou a integração desses atletas ao grupo. O treinador analisou as chegadas recentes do zagueiro Julián Millán, do volante Alisson e do atacante Rodrigo Castillo, projetando a presença do trio no próximo compromisso da equipe.

Durante a coletiva de imprensa, Zubeldía detalhou sua estratégia para fortalecer o plantel:

“Claro que vieram para que o plantel fique mais forte e tenha alternativas em diferentes momentos. Me parece que isso nos fortalece como equipe. Cada um vai encaixando, mais rapidamente ou menos. Tem um período de adaptação típico, logicamente. Então, hoje, os três que chegaram como reforços terminaram em campo, dois deles converteram pênaltis. Vão ter participação importante. Para nós, é uma boa notícia porque significa que estão à altura da equipe que vieram. E além de tudo, temos três mais reforços que vão estar habilitados para jogar o Brasileirão, e aos poucos vamos colocando”, comentou.

Fluminense no Brasileiro

O Tricolor vira a chave imediatamente e concentra todas as atenções na disputa nacional. Após o compromisso recente, a delegação inicia o deslocamento para Belém nesta quinta-feira (12). Na capital paraense, o grupo encara o Remo em partida válida pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Além do peso do confronto fora de casa, o horário já está definido para a conveniência do torcedor. O confronto ocorre às 19h (de Brasília).

