Paulinho projeta data de retorno ao Palmeiras

Paulinho afirmou que pretende voltar aos gramados em abril, após o período da Data Fifa de março. O atacante do Palmeiras comentou sobre a recuperação depois da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Grêmio Novorizontino, que garantiu o título do Campeonato Paulista ao Verdão.

“Estou respeitando um protocolo que primeiro de tudo eram os seis meses sem nada, sem impacto. Eu ia para o clube e ficava na resenha, só um pouco de fisioterapia. E com isso a cabeça fica até um pouco mal e precisando buscar refúgios. Assim que virou o ano eu sabia que aumentaria a carga, trabalhos de corrida e agora estou na transição física. Trabalho com contato, alguns jogos. Acredito que após a Data Fifa eu esteja apto”, disse à Cazé TV.

Paulinho não atua desde 4 de julho, quando participou da disputa do Mundial de Clubes. No fim daquele mês, passou por um novo procedimento na perna direita para tratar um problema que o acompanha desde os tempos do Atlético-MG.

Desde a cirurgia em julho, o Palmeiras adotou um processo de recuperação gradual, já que o jogador convive com dores há mais de um ano e meio. A recuperação da cicatrização, aliás, evoluiu bem. No entanto, Paulinho voltou a sentir dores conforme aumentou a carga de treinos e partidas.

Com isso, o atacante disputou apenas 16 jogos após o Mundial de Clubes para passar por um novo procedimento cirúrgico. Desta vez, foi realizada a fixação do osso com um implante considerado mais resistente, capaz de suportar melhor a carga física durante a recuperação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.