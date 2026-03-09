Botafogo x Barcelona do Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Barcelona do Equador se enfrentam mais uma vez pela Copa Libertadores-2026. O encontro será nesta terça-feira (10), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. Na ida, em Guayaquil, os times saíram de campo com o score igualado em 1 a 1. Quem vencer, portanto, no Colosso do Subúrbio, garante vaga na fase de grupos do principal torneio da América do Sul. O perdedor vai para a Copa Sul-Americana. Em caso de novo empate, a série terminará no drama das penalidades máximas.

Onde assistir

A Disney+ (streaming) transmite a batalha entre brasileiros e equatorianos.

Como chega o Botafogo

O Glorioso acabou de conquistar a Taça Rio, competição que não vale nada, mas carrega consigo alguns simbolismos para os supersticiosos de plantão. Afinal, em 2024, no ano do título da Copa Libertadores, o Mais Tradicional também faturou o caneco de consolação do possante Campeonato Carioca. A verdade é que o time alvinegro chega forte para a decisão, com poucas baixas e a espinha dorsal da fase eliminatória mantida. Sendo assim, Martins segue como o “9”, mantendo Cabral, que iniciou o ano como titular, no banco de suplentes.

Outro fato promissor para a Estrela Solitária foi a boa atuação no Equador. O Botafogo só não saiu com a vitória por conta da falha do goleiro titular. O time alvinegro também não perde há cinco compromissos depois de amargar seis derrotas em sequência. Vários motivos para a torcida lotar o Nilton Santos!

Como chega o Barcelona do Equador

Apesar de um empate que não estava nos planos do escrete equatoriano, o Barça já provou que é carne de pescoço fora de casa. Na fase anterior, a equipe chegou à Paternal em desvantagem, bateu o Argentinos Juniors por 1 a 0, levou o embate para os pênaltis e superou, enfim, os portenhos, em plena Buenos Aires. Um histórico perigosíssimo para os cariocas.

O técnico César Farías foi expulso na ida e não estará no banco. Mas ele seguirá dando ordens e inclinado a repetir a formação de Guayaquil. Benedetto, ex-Boca Juniors, é o destaque. Ele está mais velho, porém, é uma raposa felpuda prestes a causar problemas aos adversários.

BOTAFOGO x BARCELONA DO EQUADOR

Jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 10/3/2026, às 21h30 (horário de Brasília)

BOTAFOGO: Linck; Ponte, Barboza e Bastos; Vitinho, Newton, Danilo e Telles; Montoro, Barrera e Martins. Técnico: Martín Anselmi

BARCELONA: Contreras; Carabalí, Báez, Rangel e Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Mina e Rojas; Benedetto e Villalba. Técnico: César Farías

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia (CHL) e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Juan Lara (CHL)

