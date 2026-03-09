Xabi Alonso acerta com o Liverpool para assumir na próxima temporada, diz jornal espanhol

Xabi Alonso chegou a um acordo verbal para assumir o comando do Liverpool a partir da próxima temporada. A informação é do jornal espanhol OK Diario, que afirma que o contrato previsto entre as partes seria válido por três anos.

Além disso, o acerto também incluiria uma cláusula especial: o acordo poderia ser desfeito caso o atual técnico dos Reds, Arne Slot, conquiste a Champions nesta temporada. Embora seja um cenário possível, o jornal considera pouco provável diante do desempenho da equipe e da força dos adversários. Nas oitavas de final, o Liverpool enfrenta o Galatasaray e, se avançar, pode encarar o PSG nas quartas.

Os primeiros contatos entre o clube inglês e pessoas próximas de Xabi Alonso teriam ocorrido informalmente na última semana de novembro de 2025. Naquele momento, o treinador espanhol já vivia uma situação delicada no Real Madrid. As conversas aconteceram na semana em que os madrilenos enfrentaram o Olympiacos, em Atenas, em partida que terminou com vitória do Real por 4 a 3. O objetivo do Liverpool era entender se o treinador estaria disposto a assumir a equipe na temporada seguinte.

O interesse do clube de Anfield no treinador não é recente. No meio de 2024, tanto o Liverpool quanto o Bayern tentaram contratar o espanhol após sua campanha histórica pelo Bayer Leverkusen, quando conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha de forma invicta. Na ocasião, porém, Xabi Alonso decidiu permanecer no projeto que liderava.

No ano passado, ele acabou assumindo o lugar de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid. O treinador era visto como a peça ideal para renovar métodos de trabalho e dar novo impulso ao time. Sua estreia aconteceu na Copa do Mundo de Clubes, competição em que levou um elenco fragilizado até as semifinais, sendo eliminado pelo PSG.

Desgaste de Xabi Alonso no Real Madrid

Um dos episódios que marcaram a queda de prestígio de Alonso no clube ocorreu no segundo turno de LaLiga, em um clássico contra o Barcelona. Apesar da vitória do Real Madrid por 2 a 1, uma reação de Vini Jr ao deixar o campo gerou tensão no vestiário. O clube apoiou o atacante, que pediu desculpas dias depois, mas sem mencionar o treinador. A partir desse momento, de acordo com o jornal, a relação interna começou a se desgastar.

LEIA MAIS: Torcedor sabota VAR e impede revisão de pênalti na Alemanha; veja o vídeo

A saída de Xabi Alonso acabou confirmada após outro duelo contra o Barcelona, desta vez na derrota na final da Supercopa da Espanha. Desde então, o técnico espanhol passou a considerar Anfield como seu próximo destino, o que teria levado ao acordo verbal para comandar o Liverpool nas próximas três temporadas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.