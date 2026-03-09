Matheus Pereira inicia transição e se aproxima de retorno no Corinthians

O Corinthians ganhou uma boa notícia antes da partida contra o Coritiba, às 21h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. De acordo com o clube, o meio-campista Matheus Pereira avançou em recuperação de lesão e iniciou fase de transição física, nesta segunda-feira (9).

Matheus Pereira está em reta final de recuperação de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda e iniciou a transição física no centro de treinamento. Ausentes em alguns treinos da semana passada, os volantes Raniele e Allan estiveram em campo nesta segunda-feira.

A semana do Timão começou com um vídeo de instruções táticas na sala de preleção. Após uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o elenco realizou um trabalho técnico de posse de bola. Na sequência, Dorival Júnior dirigiu um exercício tático de dez contra dez, organizou uma ação tática estratégica e trabalhou jogadas de bola parada. Um complemento de finalizações também foi aplicado na parte final do treino.

O Timão, assim, encerra a preparação para enfrentar o Coritiba na manhã desta terça-feira (10), no CT Dr. Joaquim Grava.

Com sete pontos em quatro partidas até o momento, o Corinthians, portanto, ocupa a terceira posição do Brasileirão, três pontos atrás do líder Palmeiras.

