Afastado, Neto deve ser relacionado no Botafogo x Flamengo de sábado (14)

Com passagem pela Seleção Brasileira, Neto chegou ao Botafogo no segundo semestre de 2025 e não correspondeu como o substituto de John, hoje no Nottingham Forest (ING). Lesionado, parou em setembro. Em 2026, o goleiro começou o ano como titular e cometeu uma sucessão de falhas técnicas, algo que “obrigou” o técnico Martín Anselmi a afastá-lo. No entanto, o keeper pode retornar no sábado (14), contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos.

Neto voltaria, assim, a ser relacionado, de acordo com o jornal “O Globo”, algo que não significa o seu retorno à baliza titular alvinegra. O Botafogo não conseguiu contratar um novo goleiro e tampouco negociar o jogador de 36 anos com outro clube. O Corinthians apareceu como um dos interessados, mas o negócio não vingou para o Mais Tradicional.

Para a posição que não nasce grama, o Botafogo conta com Link, Raul e Loor, este último, aliás, ainda não debutou entre os profissionais na Estrela Solitária. O clube vive um drama no gol, afinal, nenhum nome demonstrou a confiança necessária para merecer uma sequência de partidas.

Na terça-feira (10), contra o Barcelona do Equador, no Colosso do Subúrbio, pelo jogo de volta da terceira fase da Libertadores, Neto deve seguir fora dos relacionados do técnico Martín Anselmi. Linck, até agora, disputou os três embates do Glorioso na principal competição da América do Sul.

