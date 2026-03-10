Fluminense trabalha para te atacante argentino à disposição diante do Remo

O setor ofensivo do Fluminense deve ganhar novos contornos logo após a decisão do Campeonato Carioca. Com o encerramento da janela de transferências, os reforços recém-chegados pressionam o técnico Luis Zubeldía por espaço. A briga pela titularidade ao longo da temporada deve ser acirrada.

A principal expectativa da diretoria e da comissão técnica recai sobre Rodrigo Castillo. O centroavante argentino, ex-Lanús, não disputou o estadual por questões burocráticas, mas o clube corre para regularizar sua documentação nesta segunda-feira.

Se o nome aparecer no BID da CBF, o atacante viajará com a delegação para o confronto contra o Remo, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Além do peso do investimento — 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) parcelados até 2028 —, Castillo carrega a missão de ser a referência na área. Essa chegada coloca em xeque a posição de John Kennedy, que hoje ocupa o posto de titular, mas agora enfrenta uma concorrência direta e de alto custo.

Savarino é opção no Fluminense

Enquanto Castillo aguarda a estreia, Jefferson Savarino já conquistou o apoio das arquibancadas. O venezuelano mudou o ritmo do time quando saiu do banco nos clássicos contra Vasco e Flamengo, ganhando moral com os torcedores que pedem sua entrada no onze inicial.

Dessa forma, a pressão aumenta para os atuais pontas do elenco. Como Savarino atua preferencialmente pelo lado esquerdo, Kevin Serna aparece como o alvo mais provável de uma substituição, já que não manteve a regularidade nos últimos jogos. Agustín Canobbio também atravessa um momento de oscilação técnica e corre riscos de perder a vaga se o rendimento não subir nos próximos compromissos.

