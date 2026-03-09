Alisson posta indireta após demissão de Crespo: “Caráter nunca se negocia”

O São Paulo anunciou, na tarde desta segunda-feira (9), a demissão do técnico Hernán Crespo. Após a oficialização da saída do argentino, o volante Alisson, hoje no Fluminense, publicou uma mensagem enigmática em seu Instagram.

“Não mexo em rede social, mas hoje é um dia totalmente diferente. Deus nunca dorme, a verdade sempre aparece. Caráter para mim nunca se negocia. Vida que segue e tenho certeza que quando você faz o certo, a vida te mostra”, escreveu o jogador.

A mensagem do volante não foi diretamente ao treinador, mas chama atenção por ter sido feita logo após a saída do argentino do São Paulo.

Alisson viveu uma situação confusa neste início de ano. Afinal, o volante esteve muito perto de se tornar jogador do Corinthians, mas negociação caiu e ele voltou ao Morumbis. Mesmo com a negociação não indo à frente, ele seguiu sem espaço. Contudo, Alisson acertou com o Fluminense por empréstimo até o fim de 2026.

Sem espaço no Morumbi, o nome de Alisson surgiu na lista da comissão técnica do Tricolor das Laranjeiras. Assim, o técnico Luís Zubeldía aprovou a contratação, já que buscava um jogador para a posição desde a saída de Lima para o América do México.

Alisson tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027. No clube paulista desde 2022, o volante disputou 188 jogos, marcou oito gols e deu 12 assistências. Em 2025, foram 52 partidas, um gol e duas assistências. Considerado titular, ele perdeu espaço após negociar com o Corinthians. Dessa forma, ficou sem clima para permanecer no Morumbi em 2026.

