Internacional atrasa parcelas por volante ganês e enfrenta novo problema financeiro

O Internacional atrasou três parcelas referentes à contratação do volante ganês Benjamin Arhin, jogador que pertencia ao Dansomam, de Gana. Com isso, a dívida acumulada já chega a aproximadamente R$ 316 mil. A negociação total gira em torno de 140 mil euros, valor que corresponde a cerca de R$ 844 mil na cotação atual. Além disso, o acordo prevê o pagamento dividido em oito prestações.

Cada parcela do negócio foi definida em 17,5 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 105,5 mil. No entanto, o atraso nas três últimas prestações gerou o valor pendente atual. Enquanto isso, o jogador vive um momento delicado dentro de campo. Isso porque Benjamin Arhin está afastado das atividades após sofrer duas lesões consecutivas.

Mesmo com o investimento feito na contratação, o volante ainda não conseguiu ganhar sequência no elenco. As lesões recentes interromperam o processo de adaptação do atleta ao clube gaúcho. Além disso, o departamento médico acompanha a recuperação do jogador para evitar novos problemas físicos. Dessa forma, o Internacional espera contar com o atleta em melhores condições no futuro.

Transfer ban amplia desafios financeiros do clube

Além do atraso envolvendo Benjamin Arhin, o Internacional enfrenta outra dificuldade no cenário internacional. Atualmente, o clube sofre um transfer ban imposto pela Fifa por causa de um pagamento pendente relacionado ao atacante Wanderson. A dívida envolve uma parcela de 750 mil euros que deveria ter sido paga ao Krasnodar em 2023. Anteriormente, o clube já passou por um tranfer ban em janeiro, no entanto, conseguiu se livrar do entrave ao quitar a dívida.

De acordo com o Internacional, isso ocorreu devido a restrições bancárias provocadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia e o valor foi estornado aos cofres do clube. Portanto, a operação financeira acabou não sendo concluída da forma prevista. O caso acabou resultando na punição aplicada pela entidade máxima do futebol.

Apesar do problema, a diretoria do Internacional afirma que segue em contato com o Krasnodar para resolver a situação. Desde então, o clube mantém conversas com os dirigentes russos em busca de uma solução definitiva. Assim, a expectativa é regularizar o pagamento e encerrar o transfer ban o quanto antes. Consequentemente, o Inter pretende evitar novos entraves em negociações futuras.

