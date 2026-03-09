Atlético briga com outros quatro clubes da Série A para ter Fred de volta ao elenco

O Atlético intensifica o monitoramento da situação de Fred, mas a contratação do volante promete ter mais nuances do que o torcedor imaginava. O jogador mantém vínculo com o Fenerbahçe, da Turquia, até junho de 2027, e o Galo acompanha a negociação desde a primeira janela de transferências do ano. Assim, a expectativa é que qualquer avanço ocorra apenas no meio do ano.

Apesar do carinho declarado por Fred em relação ao Atlético, outros quatro clubes da Série A também demonstram interesse em tê-lo no plantel. Consequentemente, os empresários do volante avaliam todas as possibilidades antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre seu futuro no Brasil.

Fred já manifestou sua vontade de atuar no clube de coração. “Existe de fato esse carinho dele em relação ao Galo, mas, em um movimento desse tamanho, do retorno do Fred ao Brasil, não podemos restringir a apenas um clube”, afirmou um dos representantes do atleta em entrevista.

Fred tem passagem pela base do Galo

Natural de Belo Horizonte, Fred passou pela base do Atlético antes de se transferir jovem para o Internacional, onde se profissionalizou e ganhou projeção nacional. Posteriormente, acumulou experiência internacional no Shakhtar Donetsk-UCR e no Manchester United-ING, além da passagem de destaque pelo Fenerbahçe-TUR.

No clube turco, o volante soma 111 partidas, nove gols e 19 assistências. A transação original envolveu 10 milhões de euros e mais 26,7 milhões de euros em possíveis bonificações, valorizando o atleta no mercado e justificando o interesse de múltiplos clubes brasileiros.

Fred também conta com experiência na Seleção Brasileira, tendo disputado as Copas de 2018 e 2022. Ao todo, o meio-campista soma 32 partidas com a Amarelinha e distribuiu três assistências nos jogos em que disputou, reforçando seu currículo para o retorno ao futebol nacional.

