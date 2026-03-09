Renato Gaúcho é o técnico com mais triunfos no futebol brasileiro desde 2016

Renato Gaúcho retorna ao Vasco com o posto de treinador com mais vitórias nos campeonatos que os clubes do futebol brasileiro disputaram na última década. Assim, tal situação traz esperança ao Cruz-Maltino. Neste intervalo dos últimos dez anos, o comandante conquistou 282 triunfos em competições pelo país e pelo continente. No caso, ao somar os períodos em que trabalhou por Flamengo, Fluminense e Grêmio.

A informação, aliás, é oriunda de um estudo feito pelo portal “ge”. Por sinal, a proeza que conquistou por sua trajetória no Brasil desde 2016 dá uma injeção de confiança ao Gigante da Colina. Isso porque a expectativa é de que o treinador novamente tenha êxito na missão em retirar a equipe da zona de rebaixamento como ocorreu em sua primeira passagem pelo time.

Histórico de Renato Gaúcho na última década

Inclusive desde 2016, o comandante acumula as conquistas de uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e cinco Campeonatos Gaúchos. A reestreia do treinador em sua terceira passagem pelo clube de São Januário se inicia efetivamente no duelo contra o Palmeiras. O jogo, aliás, ocorrerá pela quinta rodada do Brasileirão, em São Januário, na próxima quinta-feira (12).

Um resultado positivo do Vasco pode representar um ponto de partida para uma reação no Campeonato Brasileiro, que demonstra ser crucial para a situação no torneio. Afinal, o Cruz-Maltino se encontra em último lugar no Brasileirão, com apenas um ponto somado em 12 possíveis. Por sinal, um triunfo sobre o Palmeiras dá a possibilidade do Vasco deixar a zona de rebaixamento.

Técnicos no Brasil com mais vitórias a partir de 2016

Renato Gaúcho – 282 vitórias

Abel Ferreira – 237 triunfos

Rogério Ceni – 234 resultados positivos

Mano Menezes – 202 vitórias

Roger Machado – 185 triunfos

Cuca – 177 resultados positivos

Dorival Júnior – 173 vitórias

Fernando Diniz – 170 triunfos

Vagner Mancini – 166 resultados positivos

Vojvoda – 156 vitórias

