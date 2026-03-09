De saída para a Alemanha, Kauã Prates realiza sonho de ganhar título com o Cruzeiro

O lateral-esquerdo Kauã Prates comemorou a conquista do Campeonato Mineiro com o Cruzeiro no último domingo (8), após a vitória sobre o Atlético no Mineirão. O jovem de 17 anos destacou a emoção de levantar o troféu pelo clube que o formou. Além disso, ele lembrou que chegou à Toca da Raposa ainda criança. Assim, o título marcou um momento especial em sua trajetória.

Kauã afirmou que sempre sonhou em conquistar um troféu vestindo a camisa celeste. Desde os dez anos no clube, ele acompanhou de perto a tradição do Cruzeiro e desejou viver um momento como esse.

“Estou muito feliz! Sonho realizado! Eu sonhei com esse momento desde que cheguei ao Cruzeiro”, disse o jogador. Portanto, a conquista estadual representou a realização de um objetivo antigo.

LEIA MAIS: Cruzeiro e Dortmund anunciam transferência de Kauã Prates

Além da comemoração pelo título, o lateral também recordou um momento simbólico na campanha do Cruzeiro no torneio. Isso porque o primeiro gol da equipe na competição saiu justamente dos pés de Kauã. Na estreia do Campeonato Mineiro, ele marcou na derrota por 2 a 1 para o Pouso Alegre. Mesmo com o resultado negativo naquele dia, o gol marcou o início da caminhada que terminou com a taça.

Despedida da Toca e futuro na Alemanha

Enquanto celebra o título estadual, Kauã Prates também vive seus últimos meses na Toca da Raposa II. O lateral já foi vendido ao Borussia Dortmund e se transferirá oficialmente em agosto, quando completar 18 anos. Dessa forma, o jovem se prepara para iniciar sua trajetória no futebol europeu. Ainda assim, ele pretende aproveitar cada momento restante no Cruzeiro.

O jogador demonstrou entusiasmo com a nova etapa da carreira, mas também destacou o orgulho de ter construído sua história na base celeste. Segundo ele, a experiência no Cruzeiro foi essencial para seu crescimento dentro de campo. Além disso, a conquista do Campeonato Mineiro torna essa despedida ainda mais marcante. Assim, o lateral encerra um ciclo importante em sua formação.

Por fim, Kauã falou sobre a estrutura e o ambiente do Borussia Dortmund, clube que defenderá na Bundesliga. O jovem afirmou que ficou impressionado com o estádio e com a força da torcida alemã.

“A torcida também… Os caras cantam aqui igual. A estrutura também, o estádio grande. Quando a torcida grita, o estádio começa a tremer”, relatou.

Portanto, ele espera viver novas experiências marcantes na Europa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.