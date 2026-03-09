Ortiz rebate discurso de Boto sobre liberdade: “Por que não disse antes”

Após o título do Flamengo no Campeonato Carioca, no último domingo (9), no Maracanã, o zagueiro Léo Ortiz rebateu a mensagem do diretor José Boto. O dirigente, afinal, passou aos atletas sobre terem abusado da liberdade que tinham com o técnico Filipe Luís, demitido na última semana e que não caiu bem no grupo de jogadores.

Léo Ortiz, aliás, destacou que relação com o técnico Filipe Luís funcionou bem na temporada de 2025. O zagueiro ainda disse que não houve reclamação até o início desta temporada.

“Foram colocadas muitas coisas de pessoas que estavam aqui ainda. Se existia algum problema, por que não falou antes? Por que esperou o Filipe Luís para falar para os jogadores?”, questionou.

“Eu falo tranquilo: o Filipe sempre deu liberdade e foi dessa maneira que ganhamos tudo ano passado. Ou você acredita nessa maneira ou você não acredita. Não pode só acreditar quando ganha. O Filipe sempre deu liberdade, mas nunca deixou de cobrar, do mais novo ao mais velho. Não é à toa tudo o que ele conquistou”, complementou.

Pré-temporada

O zagueiro também afirmou que houve falta de tempo de pré-temporada. Porém, evitou usar isso como desculpa para as derrotas contra Corinthians e Lanús pela Supercopa do Brasil e Recopa, respecitvamente.

“Não é desculpa, mas é um fato: o começo de ano foi atrapalhado pela falta de pré-temporada. Não quer dizer que a gente ganharia as finais. Os outros times têm mérito, mas poderia ter sido diferente. Não vamos saber. Agora, é trabalhar e focar em Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É um bom começo.”

Com o título do Carioca, o Flamengo aumentou a distância para o Fluminense, que é o segundo maior campeão, com 33. Foi o quarto título em seis finais contra o rival nos últimos oito anos.

