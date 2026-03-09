Novo técnico do Vasco, Renato Gaúcho tem mais vitórias que Abel Ferreira no Brasileiro

O Vasco aposta em um currículo de peso para iniciar sua nova fase na temporada. O clube acertou a contratação de Renato Gaúcho, profissional que detém o título de técnico com o maior número de vitórias no futebol brasileiro desde 2016.

Esse domínio estatístico se reflete em números expressivos acumulados ao longo da última década. De acordo com um levantamento realizado pelo portal ge, o treinador venceu 282 partidas em todas as competições que disputou. Isto enquanto comandava equipes como Grêmio, Fluminense e Flamengo.

Agora, ele transfere essa experiência para São Januário com a missão de elevar o patamar competitivo do elenco cruz-maltino. Para se ter ideia, ele venceu mais jogos do que Abel Ferreira (282 contra 237).

Além da regularidade em campo, o comandante apresenta uma galeria de troféus robusta para sustentar sua reputação. Durante esse período vitorioso, Renato ergueu as taças da Copa do Brasil, da Conmebol Libertadores, da Recopa Sul-Americana e de cinco edições do Campeonato Gaúcho.

Embora tenha conquistado todos esses títulos em suas passagens pelo Grêmio, o histórico vitorioso alimenta a expectativa da torcida vascaína por novas glórias.Diante desse cenário, o treinador já iniciou os preparativos para o seu primeiro desafio oficial à frente da equipe carioca.

Estreia pelo Vasco

A estreia de Renato Gaúcho acontece nesta quinta-feira, quando o Vasco enfrenta o Palmeiras em São Januário. O confronto, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, marca o início de uma trajetória onde o técnico buscará ampliar ainda mais sua marca histórica no país.

